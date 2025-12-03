به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «لئونید شاروف» رئیس مرکز مطبوعاتی گروه رزمی غرب روسیه اعلام کرد که این واحد، طی ۲۴ ساعت گذشته، شش پهپاد با بال ثابت و ۵۲ هگزاکوپتر دشمن از نوع «ومپایر» را سرنگون کرده است.

وی افزود: همچنین ۱۳ ایستگاه جنگ الکترونیک، ۳۲ نقطه کنترل پهپاد و چهار انبار مهمات صحرایی کشف و نابود شد.

در همین حال، دیمیتری میسکوف افسر مرکز مطبوعاتی گروه رزمی شرق، گفت که این گروه، پنج نقطه کنترل پهپاد دشمن را از بین برده است.

میسکوف افزود: اپراتورهای پهپادهای تهاجمی در یک اقدام عملیاتی، یک انبار مهمات، یک انبار تدارکات، یک ایستگاه ارتباطات ماهواره‌ای استارلینک و یک پهپاد با بال ثابت دشمن را منهدم کردند.

عملیات نظامی و حملات پهپادی در خطوط جنگ بین اوکراین و روسیه در حالی ادامه دارد که مسکو، شب گذشته میزبان مهمترین نشست مذاکرات صلح بود.

نشست هیئت آمریکایی به ریاست «استیو ویتکاف»، نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه، شب گذشته برگزار شد. هنوز اطلاعات دقیقی از جزئیات این نشست به بیرون درز نکرده است.

هیئت آمریکایی پیش از این دیدار، در فلوریدا با مقامات اوکراینی دیدار کرده بودند. دیداری که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا آن را ثمربخش خواند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا چند هفته قبل، از طرح ۲۸ بندی خود برای حل بحران اوکراین رونمایی کرد و از آن زمان تاکنون بحث‌های گسترده‌ای میان مقامات اروپایی و آمریکا شکل گرفته است.

واگذاری بخش‌هایی از اوکراین به روسیه از جنجالی‌ترین موارد این طرح به شمار می‌رود.