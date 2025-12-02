کارشناس روس: «عمروف» گزینه احتمالی آمریکا برای جانشینی زلنسکی است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری روسی تاس به نقل از ولادیمیر کاراسِف کارشناس مسائل بین الملل نوشت: با استعفای آندری یرماک رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، دوران وی پایان یافته است.

این کارشناس روس، رستم عمروف دبیر شورای امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد این کشور برای صلح در اوکراین را گزینه آمریکا برای جانشینی زلنسکی ارزیابی کرد.

کاراسف با اشاره به حضور عمروف در مذاکرات اخیر اوکراین با آمریکا درباره پیش نویس توافق صلح، افزود: واشنگتن، عمروف را فردی می‌بیند که می‌تواند صلح با روسیه را پیگیری کند.

وی گفت: واشنگتن اکنون، عملاً اختیار کامل را به عمروف داده است تا جایگزین یرماک در گروه مذاکره‌کننده شود.

این تحلیلگر برجسته روس تأکید کرد: این زلنسکی نیست که عمروف را جایگزین یرماک می‌کند، بلکه واشنگتن است که این تصمیم را می‌گیرد و زلنسکی فقط دستور را اجرا می‌کند.

او تصریح کرد که در صورت پیشرفت مذاکرات صلح، عمروف با هماهنگی آمریکا، نامزد انتخابات آتی ریاست جمهوری در اوکراین خواهد شد.

کاراسف، ژنرال والری زالوژنی فرمانده سابق نیروهای مسلح اوکراین و سفیر کنونی این کشور در انگلیس را گزینه مطلوب لندن برای جانشینی زلنسکی ارزیابی کرد و گفت: واشنگتن عمروف را به زالوژنی ترجیح می‌دهد زیرا می‌خواهد تنش‌ها را کاهش و به جنگ پایان دهد.