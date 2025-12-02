به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: ما فرصتی برای پایان دادن به جنگ با روسیه داریم و کار روی ۲۰ بند از طرح صلح آمریکا آغاز شده است.

رئیس جمهور اوکراین ادامه داد: به یک صلح عادلانه نیاز داریم و امیدواریم در سال‌های آینده به اتحادیه اروپا بپیوندیم. زمان آن رسیده است که دارایی‌های مسدود شده روسیه به اوکراین منتقل شود تا بتوانیم توانایی دفاع از خود را بازیابیم.

ولودیمیر زلنسکی در ادامه اضافه کرد: هیئت آمریکایی نتایج مذاکرات خود در روسیه را به ما اطلاع خواهد داد و سپس ما گام‌های بعدی خود را تعیین خواهیم کرد.

وی سپس افزود: ما به نتایج ملموسی نیاز داریم؛ مردم ما هر روز جان خود را از دست می‌دهند. آماده ملاقات با رئیس جمهور ترامپ هستند. بسیار مهم است که بدون مشارکت ما هیچ تصمیمی در مورد آینده اوکراین گرفته نشود. هیچ راه حل آسانی برای پایان دادن به جنگ وجود نخواهد داشت. ما باید اطمینان حاصل کنیم که روسیه جنگ علیه ما را تکرار نخواهد کرد و ما در این مورد تضمین می‌خواهیم.