  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۸

زلنسکی: امیدواریم در سال‌های آینده به اتحادیه اروپا بپیوندیم

زلنسکی: امیدواریم در سال‌های آینده به اتحادیه اروپا بپیوندیم

رئیس جمهور اوکراین گفت: امیدواریم در سال‌های آینده به اتحادیه اروپا بپیوندیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: ما فرصتی برای پایان دادن به جنگ با روسیه داریم و کار روی ۲۰ بند از طرح صلح آمریکا آغاز شده است.

رئیس جمهور اوکراین ادامه داد: به یک صلح عادلانه نیاز داریم و امیدواریم در سال‌های آینده به اتحادیه اروپا بپیوندیم. زمان آن رسیده است که دارایی‌های مسدود شده روسیه به اوکراین منتقل شود تا بتوانیم توانایی دفاع از خود را بازیابیم.

ولودیمیر زلنسکی در ادامه اضافه کرد: هیئت آمریکایی نتایج مذاکرات خود در روسیه را به ما اطلاع خواهد داد و سپس ما گام‌های بعدی خود را تعیین خواهیم کرد.

وی سپس افزود: ما به نتایج ملموسی نیاز داریم؛ مردم ما هر روز جان خود را از دست می‌دهند. آماده ملاقات با رئیس جمهور ترامپ هستند. بسیار مهم است که بدون مشارکت ما هیچ تصمیمی در مورد آینده اوکراین گرفته نشود. هیچ راه حل آسانی برای پایان دادن به جنگ وجود نخواهد داشت. ما باید اطمینان حاصل کنیم که روسیه جنگ علیه ما را تکرار نخواهد کرد و ما در این مورد تضمین می‌خواهیم.

کد خبر 6676004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • GB ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      5 0
      پاسخ
      اگر اکراینی باشد!
    • IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      میخوای بجنگی بجنگ ولی اگه میتونی بدون گدایی کردن واگرنه بیخود مردم اوکراین را به کشتن نده، همه فهمیدند شکست خوردی ولی آدم لجباز و خود بزرگ بینی مثل تو نمیخواد بفهمه مخصوصا که مجبور باشی از قدرت کنار بری
    • NP IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      1 0
      پاسخ
      نه جناب از اول هم قرار نبود به اتحادیه اروپا ملحق شوی فقط یک مهره ی سوخته بازی بودی ، روسیه پوتین اقدام سیاستش با غرب از ناحیه نه ضعف بلکه قدرت کاملا درسته
    • IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      نصف اوکراین ازدست داده میلیونها نفر اوره شدند صدها هزارگشته شدند حیا نمی کند دم از اروپا میزند بدبخت اروپا تورا بد بخت کرده اشتون در میدان کی ف میان تظاهرات حضور داشت مردم تشویق به شورش میکرد همان زمان اروپا بدبخت تان کرد نانت نبود ابت نبود سالانه از گاز روسیه بیش از5/6میلیارد یورو پورسانت می گرفتی اروپا محتاج اوکراین بود که گاز را قطع نکند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها