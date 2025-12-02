به گزارش خبرگزاری مهر، «مارک روته»، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: همه ما برای پایان دادن به جنگ در اوکراین با دستیابی به یک صلح پایدار و عادلانه تلاش میکنیم. حملات روسیه به اوکراین که همچنان زیرساختها را هدف قرار میدهد، قابل چشم پوشی نیست.
دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در این خصوص ادامه داد: ما آمادهایم تا برای امنیت مردم خود با هم همکاری کنیم و من انتظار دارم متحدان ما کمکهای بیشتری برای خرید سلاحهای آمریکایی برای اوکراین انجام دهند.
«مارک روته»، سپس اضافه کرد: ما با اوکراین در زمینه تولید پهپاد همکاری میکنیم. ما از تلاشهای آمریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین استقبال میکنیم و من مطمئن هستم که این تلاشها صلح را به اروپا باز خواهد گرداند. ما میخواهیم مطمئن شویم که روسیه به جنگ در اوکراین بازنخواهد گشت.
