  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۹

ناتو: باید برای خرید سلاح‌های آمریکایی برای کی‌یف کمک‌های بیشتری کنیم

ناتو: باید برای خرید سلاح‌های آمریکایی برای کی‌یف کمک‌های بیشتری کنیم

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در سخنانی اعلام کرد: انتظار دارم متحدان ما کمک‌های بیشتری برای خرید سلاح‌های آمریکایی برای اوکراین انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مارک روته»، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: همه ما برای پایان دادن به جنگ در اوکراین با دستیابی به یک صلح پایدار و عادلانه تلاش می‌کنیم. حملات روسیه به اوکراین که همچنان زیرساخت‌ها را هدف قرار می‌دهد، قابل چشم پوشی نیست.

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در این خصوص ادامه داد: ما آماده‌ایم تا برای امنیت مردم خود با هم همکاری کنیم و من انتظار دارم متحدان ما کمک‌های بیشتری برای خرید سلاح‌های آمریکایی برای اوکراین انجام دهند.

«مارک روته»، سپس اضافه کرد: ما با اوکراین در زمینه تولید پهپاد همکاری می‌کنیم. ما از تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین استقبال می‌کنیم و من مطمئن هستم که این تلاش‌ها صلح را به اروپا باز خواهد گرداند. ما می‌خواهیم مطمئن شویم که روسیه به جنگ در اوکراین بازنخواهد گشت.

کد خبر 6675931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها