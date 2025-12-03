به گزارش خبرنگار مهر، سید کیانوش عمادی صبح چهارشنبه در بازدید دامغان از صدور پروانه بهره برداری واحد فرآوری پسته در این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: این اقدام گامی ارزشمند در راستای توسعه صنایع تبدیلی است.

وی با بیان اینکه این واحد در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع ساخته شده است، افزود: ۹۳۰ متر مربع آن نیز مربوط به سالن تولید است.

مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه صدور پروانه بهره برداری این واحد باعث تکمیل ارزش محصول پسته در منطقه است، ابراز داشت: این اقدام نام پسته را در بازارهای هدف بیشتر مطرح و باعث درآمد زایی منطقه می‌شود.

عمادی با بیان اینکه دیگر فواید وجود صنایع تبدیلی بهبود وضعیت اشتغال است، تصریح کرد: این واحد برای ۱۰ نفر ایجاد اشتغال کرده است.

وی افزود: سرمایه گذاری ثابت اولیه ۱۵۵ میلیارد ریال و هزینه کرد ماشین آلات ۵۵ میلیارد ریال بوده است.