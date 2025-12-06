به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی شامگاه شنبه در حاشیه بازدید آزمایشگاه تخصصی پسته استان سمنان و در جمع خبرنگاران اعلام کرد: این مرکز با ارائه توصیه‌های دقیق به باغداران، به بهبود کیفیت، مدیریت تغذیه و افزایش عملکرد پسته کمک خواهد کرد.

وی افزود راه‌اندازی این آزمایشگاه با کادر مجرب و تجهیزات پیشرفته، امکان ارائه خدمات تخصصی در حوزه پسته از آزمون خاک و برگ تا اندازه‌گیری آلاینده‌هایی مانند آفلاتوکسین را فراهم کرده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان ادامه داد: این مرکز به‌طور ویژه بر نیازهای پسته کاران استان متمرکز است و با تحلیل دقیق داده‌ها، توصیه‌های علمی و کاربردی برای تغذیه بهینه، مصرف صحیح کود و مدیریت باغ ارائه می‌دهد.

قاسمی با اشاره به اهمیت پسته به عنوان مهم‌ترین محصول باغبانی استان، خاطرنشان کرد: این آزمایشگاه می‌تواند با پیشگیری از انباشت عناصر نامتعادل در خاک و گیاه، به حفظ سلامت باغات و افزایش کیفیت محصول نهایی کمک شایانی کند.

وی ابراز امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیت‌های این مرکز، باغداران بتوانند با افزایش عملکرد و بهبود استانداردهای کیفی، جایگاه بهتری در بازارهای داخلی و صادراتی پیدا کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سمنان در پایان، این اقدام را گامی مؤثر برای خدمت‌رسانی به باغداران استان و حتی مناطق شرق کشور دانست