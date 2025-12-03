جاده های خراسان رضوی بارانی و لغزنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی اسدی اظهار کرد: صبح چهارشنبه بارش‌های باران سطح جاده‌های اصلی و فرعی در بیشتر مناطق استان خراسان رضوی را لغزنده کرده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: در حال حاضر بارش باران جاده‌های اصلی و فرعی در شهرستان‌های مشهد، کاشمر، رشتخوار، چناران، فریمان، جغتای، بردسکن، کوهسرخ، نیشابور، تربت‌حیدریه، زبرخان، جوین، سبزوار، سرولایت، خوشاب، طرقبه-شاندیز و زاوه را لغزنده کرده است.

وی اضافه کرد: بارش‌ها همچنین تردد در آزادراه مشهد - باغچه و بزرگراه‌های مشهد-چناران، باغچه - نیشابور و باغچه -تربت‌حیدریه را تحت تأثیر قرار داده است.