جاده های خراسان رضوی بارانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی اسدی اظهار کرد: بارش باران و وقوع مه غلیظ امروز پنجشنبه همچون دیروز تردد در جادههای اصلی و فرعی و مسیرهای مه گیر استان را تحت تأثیر قرار داده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر جادههای مشهد- کلات در محدوده گوجگی، بزرگراه باغچه - تربت حیدریه و مسیر سبزوار - اسفراین به دلیل بارش باران لغزنده است.
وی اضافه کرد: مه غلیظ نیز دید افقی رانندگان در بزرگراه باغچه - تربت حیدریه و جاده مشهد - کلات در محدوده گوجگی را محدود کرده است و پیش بینی میشود این روند تا فردا در جادههای مختلف استان ادامه داشته باشد.
