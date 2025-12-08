عنایتی: ورود سامانه بارشی به خراسان رضوی؛میزان بارش ها افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عنایتی با بیان اینکه از امشب دوشنبه ۱۷ آذرماه نیز در برخی ساعات، بارشهای پراکنده در سطح استان دور از انتظار نیست، اظهار کرد: با تقویت سامانه بارشی از پنجشنبه شب ۲۰ آذرماه، گستره و میزان بارشها در سطح استان افزایش خواهد یافت.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به پایداری جو در استان تا سهشنبه ۱۸ آذرماه، بیان کرد: تا فردا سهشنبه ۱۸ آذرماه پایداری نسبی جو در سطح استان ادامه دارد؛ موضوعی که منجر به افزایش آلایندههای ناشی از فعالیتهای شهری و صنعتی و در نتیجه کاهش کیفیت هوا در مشهد و نواحی صنعتی استان خواهد شد. هشدار سطح زرد شماره ۸ همچنان معتبر است.
وی افزود: از امروز بعدازظهر دوشنبه ۱۷ آذرماه تا پایان هفته، بهصورت متناوب گذر ابر از استان را خواهیم داشت که در برخی ساعات باعث افزایش سرعت باد میشود. از امشب دوشنبه ۱۷ آذرماه نیز در برخی ساعات، بارشهای پراکنده در سطح استان دور از انتظار نیست.
عنایتی در ارتباط با میزان بارشها در سطح استان، بیان کرد: با تقویت سامانه بارشی از پنجشنبه شب ۲۰ آذرماه، گستره و میزان بارشها در سطح استان افزایش خواهد یافت. همچنین کاهش میدان دید بهدلیل تشکیل مه بهویژه در ساعاتی از شب و حوالی صبح و در مناطق کوهستانی محتمل است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به گرمترین و سردترین شهرستان در ۲۴ ساعت گذشته، ادامه داد: زاوه با دما منفی ۳ درجه سردترین نقطه استان و سرخس با ۲۴ درجه گرمترین نقطه بوده است. در مشهد نیز نوسانات دمایی بین ۱۸ و ۵ درجه بوده است.
