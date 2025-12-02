به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با داور نامدار معاون وزیر جهاد و رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: سازمان امور اراضی در زمینه حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی و مدیریت و ساماندهی اراضی ملی و دولتی نقش‌آفرینی می‌کند و در استان بوشهر، اقدامات خوبی طی یکسال اخیر برای تسهیل و تسریع پروژه‌های توسعه‌ای انجام شده است.

استاندار بوشهر از اقدامات انجام شده توسط ادارات کل امور اراضی و ثبت اسناد و املاک استان در زمینه اجرای مطلوب طرح کاداستر و حدنگاری تقدیر و خواستار تداوم این روند تا اجرای کامل طرح شد.

وی خاطر نشان کرد: احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی از جمله رویکردهای دولت وفاق ملی در استان‌هایی است که ظرفیت و زمینه اجرای این طرح را دارند و امور اراضی در زمینه تخصیص و واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران این بخش، همکاری مناسبی داشته و البته انتظار داریم در واگذاری سایر اراضی جانمایی شده برای این طرح‌ها به سرمایه‌گذاران نیز اقدامات لازم انجام شود.

زارع در بخش دیگری از این نشست خواستار تقویت بدنه نیروی انسانی اداره کل امور اراضی استان در مرکز استان و شهرستان‌ها با اخذ مجوز استخدام بویژه در عرصه فنی و حقوقی شد.

وی اضافه کرد: تقویت نیروی انسانی متخصص، موجبات تسهیل و تسریع در فعالیت‌های این سازمان و بهبود امور می‌شود.

نامدار رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز ضمن تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر، برای پیگیری و اجرای درخواست‌های استاندار بوشهر قول مساعد داد.