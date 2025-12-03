سرهنگ جواد محمدی زاده در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: این طرح با حضور شبانهروزی خودروهای نامحسوس در مسیرهای رفت و برگشت محورهای برونشهری اجرا میشود و مأموران با شناسایی و برخورد بدون اغماض با تخلفات، به ویژه سرعت و سبقت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و عدم استفاده از کمربند ایمنی، تلاش دارند امنیت سفرهای جادهای را افزایش دهند.
وی افزود: اجرای این شیوه گشتزنی علاوه بر افزایش اثربخشی نظارتها، موجب میشود رانندگان با دقت بیشتری به قوانین ترافیکی احترام بگذارند و از ارتکاب تخلفات حادثهساز خودداری کنند.
رئیس پلیس راه لامرد-شیراز تصریح کرد: هدف اصلی این طرح، بازدارندگی و حفظ جان رانندگان و مسافران است و امید میرود با همکاری مردم، شاهد کاهش چشمگیر حوادث رانندگی در محورهای مواصلاتی شهرستانهای لامرد و مهر باشیم.
