  1. استانها
  2. فارس
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۷

نظارت نامحسوس پلیس در جاده‌های لامرد و مهر تشدید شد

نظارت نامحسوس پلیس در جاده‌های لامرد و مهر تشدید شد

لامرد-رئیس پلیس راه لامرد-شیراز گفت:در راستای کاهش تصادفات، گشت‌های مخفی پلیس راه در محورهای مواصلاتی لامرد و مهر به کارگیری شده‌اند تا با متخلفان برخورد قاطع‌تری صورت گیرد.

سرهنگ جواد محمدی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: این طرح با حضور شبانه‌روزی خودروهای نامحسوس در مسیرهای رفت و برگشت محورهای برون‌شهری اجرا می‌شود و مأموران با شناسایی و برخورد بدون اغماض با تخلفات، به ویژه سرعت و سبقت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و عدم استفاده از کمربند ایمنی، تلاش دارند امنیت سفرهای جاده‌ای را افزایش دهند.

وی افزود: اجرای این شیوه گشت‌زنی علاوه بر افزایش اثربخشی نظارت‌ها، موجب می‌شود رانندگان با دقت بیشتری به قوانین ترافیکی احترام بگذارند و از ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز خودداری کنند.

رئیس پلیس راه لامرد-شیراز تصریح کرد: هدف اصلی این طرح، بازدارندگی و حفظ جان رانندگان و مسافران است و امید می‌رود با همکاری مردم، شاهد کاهش چشمگیر حوادث رانندگی در محورهای مواصلاتی شهرستان‌های لامرد و مهر باشیم.

کد خبر 6676370

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها