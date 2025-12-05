۲ حادثه پیاپی در محورهای فارس ۱۰ مصدوم و یک فوتی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد با اشاره به وقوع ۲ حادثه با ۱۰ مصدوم و ۲ فوتی اظهار داشت: روز گذشته ۲ حادثه ترافیکی در محورهای استان فارس منجر به مصدومیت ۱۰ نفر و فوت یک نفر شد.

برخورد اپتیما و زانتیا در محور کنارتخته با ۵ مصدوم

رئیس مرکز اورژانس فارس گفت: در نخستین حادثه که در محور کنارتخته به سمت کازرون و در دو کیلومتری پس از کنارتخته رخ داد، برخورد یک دستگاه اپتیما با زانتیا موجب مصدومیت ۵ نفر شد.

وی افزود: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ با چهار دستگاه آمبولانس و همراهی مؤثر یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل اعزام شدند و پس از ارائه خدمات درمانی پیش بیمارستانی، مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) کازرون منتقل شدند.

واژگونی ال ۹۰ در گردنه سلبکی با ۵ مصدوم و یک فوتی

رئیس مرکز اورژانس فارس تصریح کرد: حادثه دوم نیز در گردنه سلبکی فیروزآباد رخ داد که در آن واژگونی یک دستگاه ال ۹۰ منجر به مصدومیت ۵ نفر شد.

عابد افزود: با حضور کارشناسان اورژانس ۱۱۵، ۲ مصدوم در محل درمان شدند و سه مصدوم با دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت قائم فیروزآباد منتقل شدند.

وی گفت: یکی از سرنشینان نیز به دلیل شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بود.