به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکی ظهر سه شنبه در دیدار با اعضا ستاد انتظامی شهرستان بوانات گفت: خدمتگزاری به مردم راهی برای کسب اعتماد در اقشار جامعه است و ما برای آرامش خاطر مردم تلاش می‌کنیم و تا لحظه آخر در جهت امنیت و آرامش شهروندان با استفاده از تمامی امکانات و تجهیزات در میدان عمل حاضر خواهیم بود.

وی بر تکریم شهروندان، حفظ نظم و امنیت و ارتقاء توان رزمی تاکید کرد و ادامه داد: انتظامی یک سازمان ولایی و مردم محور است و به صورت شبانه روز کارکنان این سازمان مقتدر تلاش می‌کنند امنیت و آرامش مطلوبی را برای مردم تامین کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس در پایان بر حفظ آمادگی عملیاتی و هوشیاری و حضور پر رنگ و هدفمند واحدهای گشتی در سطح حوزه استحفاظی شهرستان بوانات تاکید کرد.