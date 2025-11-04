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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵

سردار ملکی: پلیس یک نیروی ولایی و مردم‌محور است

سردار ملکی: پلیس یک نیروی ولایی و مردم‌محور است

بوانات- فرمانده انتظامی فارس گفت: پلیس نیروی ولایی و مردم محور است که به صورت شبانه روز کارکنان این سازمان مقتدر تلاش می‌کنند امنیت و آرامش مطلوبی را برای مردم تامین کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکی ظهر سه شنبه در دیدار با اعضا ستاد انتظامی شهرستان بوانات گفت: خدمتگزاری به مردم راهی برای کسب اعتماد در اقشار جامعه است و ما برای آرامش خاطر مردم تلاش می‌کنیم و تا لحظه آخر در جهت امنیت و آرامش شهروندان با استفاده از تمامی امکانات و تجهیزات در میدان عمل حاضر خواهیم بود.

وی بر تکریم شهروندان، حفظ نظم و امنیت و ارتقاء توان رزمی تاکید کرد و ادامه داد: انتظامی یک سازمان ولایی و مردم محور است و به صورت شبانه روز کارکنان این سازمان مقتدر تلاش می‌کنند امنیت و آرامش مطلوبی را برای مردم تامین کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس در پایان بر حفظ آمادگی عملیاتی و هوشیاری و حضور پر رنگ و هدفمند واحدهای گشتی در سطح حوزه استحفاظی شهرستان بوانات تاکید کرد.

کد مطلب 6645250

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