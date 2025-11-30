بادامچیان: رهبری نظری قطعی راجع به شکست آمریکا بیان کردند

اسدالله بادامچیان رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با پیام رهبری حول محورهای روز داخلی و بین‌المللی بیان کرد: یکی از مسائل روز، توافق پوتین برای تعیین سرنوشت اوکراین به دور از ملت و مردم اوکراین است، در چنین موقعیتی، آن‌هم در شرایط بحرانی آمریکا در مسئله احیای دوباره حماس در غزه و شرارت‌های رژیم صهیونیستی و جنایت‌ها و خیانت‌های آمریکا و حمایت‌های آمریکا از این‌ها، و نیز در مسئله‌ای که دولت حالا دنبال مسئله بنزین و این‌ها بود، رهبری توانستند به بهترین وجه هم مسائل را برای مردم باز بفرمایند و هم مجدد درباره آمریکا و اسرائیل یک نظر قطعی ارائه کنند؛ اینکه این‌ها هم شکست خورده‌اند و هم اسرائیل در حال نابودی است.

وی افزود: باید صراحتاً بگویم که آمریکا در حال تجربه کردن بدترین وضعیت دوران بعد از جنگ جهانی دوم است و این جنگ‌ها با این ضعف‌ها همراه شده است. حالا رهبری در این موقعیت، وحدت را در درون کشور ما تأیید فرمودند و در مقابل شیطنت‌های آمریکا و اروپا که دنبال تفرقه‌افکنی هستند، اقتدار داخلی ما را در همین وحدت دانستند.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: رهبری مسئله عدم اسراف و مقاومت و مسئله بسیج را مطرح کردند که انصافاً یک نیروی عظیم، خدایی و مردمی است و در همه جا حضور دارد. بعد هم اشاره‌ای داشتند به اینکه آقای رئیس‌جمهور حالا کارهای نیمه‌تمام آقای رئیسی را که شروع کرده بودیم ادامه بدهد. ان‌شاءالله همه با هم کمک کنیم.

بادامچیان همچنین به حمایت از دولت از سوی حزب موتلفه اشاره و خبر داد: امروز بعد از ظهر با مشاور احزاب رئیس‌جمهور، در حزب دیداری داشتیم و با او در همین زمینه بحث کردیم؛ اینکه ما آمادگی هر نوع کمک به دولت را داریم بدون اینکه حالا دنبال این باشیم که برای خودمان چیزی بخواهیم، بلکه برای پیشرفت نظام -باید از دولت حمایت کنیم-.

وی تصریح کرد: انتظار این است که دولت بتواند از این پیام عظیم رهبری به بهترین نحو استفاده کرده و وظیفه‌اش را انجام دهد و زمینه را برای استفاده از همه ظرفیت‌های صحیح و سالم فراهم کند و در مدیریت‌هایی که نمی‌توانند اجرا کنند یا توان ندارند، تجدیدنظر کند. بالاخره الان در مجلس هم مراقبت می‌شود که طبق نظر مقام معظم رهبری عمل شود و از آن طرف هم چند تا وزیر نتوانستند آنچه را می‌خواستند انجام دهند؛ همان چیزی که رهبری، رئیس‌جمهور، نظام، مردم و اقتضای زمان می‌خواهد را عملی نکردند.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه تصریح کرد: باید روی اجرای نظر رهبری کار کنیم تا ان‌شاءالله بتوانیم از هر جهت کارها را پیش ببریم. بعضی‌ها هم هنوز اشتباهاتی دارند و خیال می‌کنند همچنان باید دوباره به سمت دیپلماسی با آمریکا رفت. حالا وزیر خارجه و هم رئیس شورای عالی امنیت ملی صراحتاً می‌گویند آمریکا دنبال مذاکره نیست، قصد تحمیل دارد و شرارت می‌کند، ضربه هم خورده. و می‌دانیم که اگر بخواهد دوباره شرارتی بکند -که بعید به نظر می‌رسد بتواند- پاسخ سنگین‌تری دریافت خواهد کرد.

بادامچیان گفت: ملت ما، مخصوصاً در ابعاد مختلف، هم باران رحمت الهی را از خداوند مسئلت کند و هم از قرآن و تفسیری که فرموده امیرالمؤمنین که نعمت‌ها را تغییر می‌دهد و بلا را نازل می‌کند عبرت بگیرد و از خداوند استعانت بطلبد. و ان‌شاءالله همه ملت‌مان متحد و یکپارچه بتوانیم این مرحله بسیار حساس را به بهترین نحو پیش ببریم و از آن عبور کنیم.