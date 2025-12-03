افزایش ابتلا به آنفلوآنزا در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی صداقت ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزا در استان اظهار کرد: بر اساس نمونه‌گیری‌های روزانه، گلستان وارد فاز اپیدمی آنفلوآنزا شده است. در ابتدا کمتر از ۱۰ درصد نمونه‌های مشکوک، نتیجه مثبت داشت اما در روزهای اخیر این رقم به حدود ۴۰ درصد رسیده است.



وی با بیان اینکه روزانه بین ۴۰ تا ۵۰ نمونه برای آزمایش ارسال می‌شود، افزود: افزایش سهم موارد مثبت نسبت به نمونه‌های مشکوک، نشان‌دهنده گسترش چرخه انتقال ویروس در سطح استان است.



صداقت با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های پیشگیرانه اظهار کرد: برای جلوگیری از گسترش بیماری، استفاده از ماسک در مراکز پرجمعیت، پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری، شست‌وشوی مرتب دست‌ها و رعایت بهداشت فردی بسیار مهم است.



معاون فنی معاونت بهداشتی همچنین به خانواده‌ها هشدار داد: دانش‌آموزانی که علائم آنفلوآنزا دارند، حداقل به مدت پنج روز از حضور در مدرسه خودداری کنند تا مانع انتقال ویروس به دیگران شوند.



وی از شهروندان خواست با توجه به افزایش ابتلاء، هشدارهای بهداشتی را جدی بگیرند تا از رشد بیشتر موارد جلوگیری شود.