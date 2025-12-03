به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست هم‌اندیشی با اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با تأکید بر لزوم پذیرش تحولات نسلی دانشگاه‌ها، چسبندگی به وضع موجودرا بزرگ‌ترین مانع در مسیر تحول آموزش عالی دانست.

وزیر علوم در این نشست گفت: فناوری‌های نوظهور تحولات عمیقی در صنعت، بهداشت، رفاه و سایر عرصه‌های زندگی بشر ایجاد کرده‌اند و این تحولات، مأموریت دانشگاه‌ها را نیز دستخوش تغییر کرده است.

وی دانشگاه را زنجیره‌ای از آموزش تا فناوری توصیف کرد که ایده‌ها را به محصول تبدیل کرده و در نهایت آن را در خدمت جامعه قرار می‌دهد.

وزیر علوم افزود: اگر محصولاتی تولید شود اما به خدمت جامعه نیاید، جایگاه دانشگاه متزلزل خواهد شد.

سیمایی با اشاره به نقش دانشگاه نسل چهارم، مفهوم مسئولیت اجتماعی را محور اصلی این نوع دانشگاه دانست و تأکید کرد: اگر تحولات نسلی دانشگاه را نپذیریم، دانشگاه یا منزوی می‌شود، یا مشروعیت خود را از دست می‌دهد، یا نهادهای دیگر جایگزین آن می‌شوند.

وزیر علوم، تحقیات و فناوری همچنین با مقایسه بودجه یک دانشگاه منطقه با ۱۰ هزار دانشجو که ۱.۲ میلیارد دلار است با کل بودجه ۷۰۰ میلیون دلاری وزارت علوم، گفت: با چنین شرایطی نباید نگاه ما فقط به تغییرات وابسته به بودجه باشد.

او افزود: بخش مهمی از تحولات قابل دستیابی، نیازمند تغییر ارزش‌ها، نگرش‌ها، عادت‌ها و رویه‌های ماست. مهم‌ترین مانع در این مسیر، چسبندگی به وضع موجود است.

وزیر علوم بر ضرورت همراهی دانشگاه‌ها با نسل‌های جدید آموزش عالی و ضرورت حرکت هماهنگ برای تحقق تحول در نظام علمی کشور تأکید کرد.

گفتنی است، این نشست که به میزبانی دکتر منصور امینی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با حضور اساتید دانشگاه و پیشکسوتان علم حقوق کشور برگزار شد، دکترمصطفی محقق داماد، دکتر گودرز افتخار، دکتر هدایت‌الله فلسفی و دکتر سید محمود کاشانی به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود در باره مسائل و دغدغه‌های آموزشی و موضوعات روز کشور پرداختند.