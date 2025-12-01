  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

جزئیات مراسم روز دانشجوی دانشگاه‌های علوم پزشکی

جزئیات مراسم روز دانشجوی دانشگاه‌های علوم پزشکی

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت جزئیات مراسم روز دانشجوی دانشگاه‌های علوم پزشکی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی؛ معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها جزئیات مراسم روز دانشجوی دانشگاه‌های علوم پزشکی را اعلام کرد.

مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضور وزیر بهداشت روز شنبه ۱۵ آذرماه از ساعت ۸ الی ۱۷ در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

در این نامه تاکید شده است که تمهیدات لازم برای حضور دبیران تشکل‌های اسلامی، مسئول بسیج دانشجویی، دبیر دبیران انجمن‌های علمی، اعضای شورای مرکزی انجمن‌های علمی، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، اعضای شورای مرکزی مجامع تخصصی کانون‌های فرهنگی، نمایندگان مدیران مسئول در کمیته‌های ناظر بر نشریات دانشجویی، دبیران شورای صنفی دانشجویان/دستیاران و phd و یکی از مدیران یا کارشناسان به دانشگاه به عنوان سرپرست تیم فراهم شود.

جزئیات مراسم روز دانشجوی دانشگاه‌های علوم پزشکی

کد خبر 6674115

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها