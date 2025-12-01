به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی؛ معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در نامهای به رؤسای دانشگاهها جزئیات مراسم روز دانشجوی دانشگاههای علوم پزشکی را اعلام کرد.
مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضور وزیر بهداشت روز شنبه ۱۵ آذرماه از ساعت ۸ الی ۱۷ در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میشود.
در این نامه تاکید شده است که تمهیدات لازم برای حضور دبیران تشکلهای اسلامی، مسئول بسیج دانشجویی، دبیر دبیران انجمنهای علمی، اعضای شورای مرکزی انجمنهای علمی، دبیر شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی، اعضای شورای مرکزی مجامع تخصصی کانونهای فرهنگی، نمایندگان مدیران مسئول در کمیتههای ناظر بر نشریات دانشجویی، دبیران شورای صنفی دانشجویان/دستیاران و phd و یکی از مدیران یا کارشناسان به دانشگاه به عنوان سرپرست تیم فراهم شود.
