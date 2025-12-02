به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، جلسه وبیناری معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با دکتر مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی برای ویژه‌برنامه‌های ۱۶ آذر روز دانشجو، برگزار شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در این نشست با تشریح برنامه‌ها و اقدامات پیش‌ِرو، بر ضرورت حضور مؤثر مسئولان کشور در دانشگاه‌ها و نقش‌آفرینی فعال دانشجویان تأکید کرد.

او با اشاره به اینکه حضور رئیس جمهور در برنامه ۱۶ آذر یکی از مهمترین برنامه‌های این روز و یک رسم هر ساله است، گفت: این یک رسم بوده که هر ساله اجرا می‌شود و امیدواریم امسال نیز فرصتی فراهم آید تا نمایندگان دانشجویان بتوانند با رئیس‌جمهور صادق و پرتلاش کشور گفتگو کنند و از سخنان ایشان بهره‌مند شوند.‌

حبیبی ۱۶ آذر را فرصتی برای تشریح اقدامات دولت و ایجاد بستر گفتگو میان دانشجویان و مسئولان دانست و افزود: این روز بستری است که فعالیت‌هایی را که در کشور و در دولت انجام می‌شود برای دانشجویان تشریح کنیم و ارتباط دانشجویان با مسئولان را در همه سطوح افزایش دهیم.

معاون وزیر با تاکید بر اهمیت حضور مسئولان در بین دانشجویان اعلام کرد: نامه‌ها و درخواست‌هایی از سوی دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت و دکتر سیمایی وزیر علوم به هیئت دولت ارائه شده و همچنین وزارت کشور نیز مکاتباتی با استانداران انجام داده است. در این مکاتبات و جلسات از مسئولان، استانداران و اعضای دولت خواسته و تاکید شده که در دانشگاه‌ها و در جمع دانشجویان حضور پررنگی داشته باشند.

وی با قدردانی از تلاش‌های معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌ها در یک سال گذشته گفت: به همت شما، کانون‌های فرهنگی، شوراهای صنفی، انجمن‌های علمی و تشکل‌های دانشجویی بازآفرینی شده‌اند و امروز این فرصت فراهم است که با نمایندگان آنها در شورای فرهنگی تبادل نظر کنیم و حتی فراتر از آن در برنامه‌ریزی روز دانشجو از ظرفیت همه دانشجویان بهره ببریم تا روزی پرنشاط و عمیق برای آنان رقم بخورد.

حبیبی با اشاره به لزوم این امر که دانشجویان برای یک مسئله مشترک گرد هم بیایند، گفت: توجه به دانشجویان در روزی که به نام آنهاست، یکی از مهم‌ترین محورهایی است که امکان خدمت‌رسانی مسئولان، ایجاد بستر همفکری و طرح و بیان خواسته‌های دانشجویان را فراهم می‌کند. در دستورالعمل‌ها و خواسته‌های وزرا از هیئت دولت و همچنین بخشنامه وزارت کشور به استانداری‌ها نیز بر همین موضوع تأکید شده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت هدف اصلی نشست را گفتگو و تبادل نظر با معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌ها عنوان کرد و ادامه داد: چند برنامه ارزشمند طراحی شده که در آذرماه آغاز می‌شوند و باید با حضور جدی و تلاش مضاعف از فرصت افزایش ضریب نفوذ این برنامه‌ها در هفته مرتبط با دانشجویان بهره‌مند شویم.

او به تشریح برخی از این برنامه‌های مهم فرهنگی پرداخت و گفت: المپیاد ورزشی دختران، جشنواره ملی قرآن و عترت و جشنواره سیمرغ از جمله این برنامه‌هاست. برای جشنواره سیمرغ مطالعات گسترده‌ای انجام شده و از تجربیات دوره‌های گذشته برای طراحی این دوره نیز استفاده شده و به زودی فراخوان عمومی آن اعلام می‌شود.

حبیبی در ادامه افزود: مناظرات دانشجویی با محوریت سلامت با هدف ترویج فرهنگ گفت‌وگو، افزایش تعامل دانشجویان با مسئولان حوزه سلامت و تقویت شیوه‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف نظر از دیگر برنامه‌های مهمی است که باید در دانشگاه‌ها برای اجرای آن برنامه‌ریزی شود.

وی در پایان همچنین از برنامه‌ریزی ویژه هفته زن خبر داد و گفت: معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در حال تدوین برنامه‌هایی با محوریت زنان در محیط‌های دانشگاهی هستند. لازم است برای تدوین و اجرای این نوع برنامه‌ها نیز در دانشگاه‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشید.

در ادامه این جلسه وبیناری معاونان فرهنگی و دانشجویی به طرح نظرات خود پرداختند و گزارشی از اقدامات در دست اجرا و برنامه‌های پیش‌ِرو ارائه کردند.

این نشست با تأکید بر مشارکت گسترده دانشجویان و ایجاد هم‌افزایی برای اجرای برنامه‌های ۱۶ آذر پایان یافت.