افتتاح آزمایشگاه مرکزی شماره ۲ دانشگاه شهیدبهشتی در آستانه هفته پژوهش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، آزمایشگاه مرکزی شماره ۲ دانشگاه شهید بهشتی در آستانه هفته پژوهش با حضور سید مهدی ابطحی، سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم، آقا میری رئیس و حمیدی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی بهصورت رسمی افتتاح شد.
حمیدی در آئین افتتاح این آزمایشگاه با اشاره به روند توسعه زیرساختهای پژوهشی دانشگاه گفت: طی سه سال گذشته مجموعه شماره ۲ ایجاد شده و بخش عمده تجهیزات آن با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تخصیص ۹۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی دانشگاه تأمین شده است.
وی افزود که ساختار آزمایشگاهها بهصورت شبکهای و یکپارچه (شبکه بیت) عمل میکند و همین موضوع بهرهبرداری هماهنگ از دستگاههای تخصصی در دانشکدهها را امکانپذیر کرده است.
همه تجهیزات آزمایشگاه مرکزی فعال است؛ فراخوان جذب دانشجوی دکتری بهعنوان همیار آزمایشگاه منتشر شد
در ادامه این مراسم اصحابی رئیس آزمایشگاه مرکزی نیز اعلام کرد که تمامی دستگاههای این آزمایشگاه فعال هستند و از ماه گذشته آزمایشگاه مرکزی دانشگاه به شبکه آزمایشگاهی کشور متصل شده است.
وی با اشاره به انتشار فراخوان جذب دانشجویان دکتری بهعنوان همیار آزمایشگاه گفت: اکنون پنج دستگاه تخصصی تحت مدیریت این مجموعه اداره میشود و هیچ دستگاه غیرفعالی در دانشگاه وجود ندارد.
رئیس آزمایشگاه مرکزی همچنین از برنامه راهاندازی کلینیک آنالیز و مشاوره دستگاهی خبر داد تا پژوهشگران پیش از استفاده از تجهیزات، مسیر مناسب را با مشاوره تخصصی انتخاب کنند.
در جریان افتتاح آزمایشگاه مرکزی ۲، دکتر ابطحی، سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم و هیئت همراه از آزمایشگاه مرکزی شماره ۱ و پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی نیز بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیتها، امکانات و ظرفیتهای این مجموعهها قرار گرفتند.
