حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت ۱۹۱ مقابله به کنگره بین المللی راهکارهای گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهج البلاغه در سامانه خبر داد وگفت: تعداد ۳۰ مقاله از استان مازندران و بقیه در سطح ملی و فراملی به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی، ایتالیایی، اسپانیایی، اسپانیولی و… از کشورهای عراق، ایتالیا، فرانسه، اکوادور، افغانستان، آرژانتین، پرو، کلمبیا، پاکستان و.... است.

ابراهیمی دبیر کنگره افزود: ۵۲ درصد مقالات را آقایان و بقیه را خانم‌ها قلم زده انده. مقالات بر اساس معیارها و ملاک‌های متعارف علمی، منطقی و نگارشی به صورت مدون و سازمان یافته با کدگذاری در اختیار داوران علمی قرار گرفت. هر مقاله توسط دو داور متخصص بررسی و ارزیابی شد و در صورت نیاز به داور سوم نیز ارجاع داده شد.

دبیر کنگره بیان داشت: بر اساس فرایند داوری، ارزیابی‌های صورت گرفته توسط داوران کمیته علمی کنگره تعداد ۲۵ مقاله شامل ۱۷ مقاله فارسی و ۸ مقاله خارجی به عنوان مقالات با امتیازات برتر انتخاب شدند، که در روز برگزاری اجلاس بخشی از این مقالات برگزیده با حضور صاحب نظران و اندیشمندان ارائه و کتاب مجموعه مقالات آن نیز در روز برگزاری کنگره رونمایی می‌شود.

دبیر کنگره همچنین عنوان کرد: سایر مقالات واصله به دبیرخانه کنگره که حد نصاب امتیاز تعیین شده توسط داوران کمیته علمی را کسب کردند پس از ساماندهی در قالب یک نسخه الکترونیکیCD منتشر و لینک دسترسی عمومی و استنادی به آنها در سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، پایگاه سیویلیکا و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC بارگذاری می‌گردد.

وی زمان تشکیل اجلاسیه کنگره را در روز یکشنبه ۱۴ دی ماه، روز بعد از میلاد مولود کعبه امیرالمومنین علی (ع) اعلام کرد و افزود: مکان اجلاس و دیگر مسائل لازمه متعاقباً به صاحبان محترم مقالات و مدعوین گرامی اطلاع رسانی خواهد شد.