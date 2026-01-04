حجت‌الاسلام عباسعلی ابراهیمی دبیر کنگره بین المللی غدیر صبح یکشنبه در حاشیه آغاز کنگره در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال گسترده پژوهشگران از این رویداد علمی اظهار کرد: در مجموع ۱۹۱ مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شده که ۳۰ مقاله آن از کشورهای خارجی بوده است.

حجت‌الاسلام ابراهیمی افزود: این مقالات از استان مازندران، سایر استان‌های کشور و کشورهای عراق، ایتالیا، فرانسه، اکوادور، افغانستان، آرژانتین، پرو، کلمبیا و پاکستان و به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی، ایتالیایی و اسپانیایی دریافت شده است.

وی با بیان اینکه ۵۲ درصد مقالات توسط آقایان و مابقی توسط بانوان نگاشته شده است، ادامه داد: تمامی مقالات بر اساس معیارهای علمی، محتوایی و نگارشی کدگذاری و در اختیار داوران متخصص قرار گرفت و هر مقاله توسط دو داور ارزیابی شد.

دبیر کنگره تصریح کرد: بر اساس نتایج داوری‌ها، ۲۵ مقاله شامل ۱۷ مقاله فارسی و ۸ مقاله خارجی به عنوان مقالات برتر انتخاب شدند که بخشی از آن‌ها در جریان اجلاسیه کنگره ارائه می‌شود و همزمان کتاب مجموعه مقالات نیز رونمایی خواهد شد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: سایر مقالاتی که حد نصاب علمی لازم را کسب کرده‌اند، پس از ساماندهی در قالب نسخه الکترونیکی منتشر و لینک دسترسی آن‌ها از طریق سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، پایگاه سیویلیکا و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در اختیار پژوهشگران قرار خواهد گرفت.