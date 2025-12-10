رسوایی تازه تل آویو در ماجرای اسیر صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، روزنامه عبری هاآرتص از رسوایی جدید ارتش صهیونیستی در ماجرای هدار گولدن، افسر صهیونیست که در سال ۲۰۱۴ در غزه به اسارت گردان‌های قسام درآمد، پرده برداشت.

این روزنامه نوشت که جسد گولدن در تونلی قرار داشت که تنها چند دقیقه با مرز بین نوار غزه و سرزمین‌های اشغالی سال ۱۹۴۸، فاصله داشت و در دو کیلومتری از محل اسارت او بود.

هاآرتص نوشت که جسد این نظامی صهیونیست بیش از یک دهه نزدیک مقر ارتش اسرائیل بود، بدون اینکه ارتش بتواند اطلاعاتی در مورد آن به دست آورد.

فرماندهی واحد یهلوم در ارتش رژیم صهیونیستی که پس از نسل‌کشی در غزه تلاش کرد تا جسد گولدن را پیدا کند در توجیه ناتوانی خود مدعی شد که شبکه تونل‌هایی که آنها در آن جستجو کردند، عظیم و به طول حدود ۱۰ کیلومتر بوده است.

بر اساس این گزارش در بازدید خبرنگاران از محل اسارت جسد این نظامی صهیونیست> انتقادات تندی از سوی خبرنگاران علیه ارتش و شکست آن در یافتن محل جسد مطرح شد.

گردان‌های قسام جسد هدار گولدن را در چارچوب توافق غزه به نیروهای صلیب سرخ تحویل دادند تا بعد از ۱۰ سال جسد این صهیونیست به سرزمین‌های اشغالی بازگردد.

این روزنامه به نقل از فرمانده واحد مذکور اذعان کرد که ارتش در سال‌های پس از عملیات اسارت، اطلاعات روشنی در مورد محل نگهداری گولدن نداشت.