به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر) مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه، توضیح داد: برداشت عمومی از این مصوبه این است که مهریه به ۱۴ سکه محدود شده، در حالی که حقیقت این نیست؛ بلکه صرفاً مهریه‌های بیش از ۱۴ سکه شامل مجازات حبس نمی‌شوند.

وی ادامه داد: جامعه تصور می‌کند که مهریه عملاً به ۱۴ سکه تقلیل یافته، اما توافقات میان زوجین همچنان معتبر است. اگر زوجین بر ۱۰۰، ۲۰۰ یا ۳۰۰ سکه توافق کرده باشند، این توافق پابرجاست و تعهدات همچنان باقی است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در مصوبه جدید تنها موضوع حبس تغییر کرده نه اصل بدهی مهریه، اظهار کرد: طبق آنچه تصویب شده، تنها تا سقف ۱۴ سکه امکان اعمال مجازات حبس وجود دارد؛ در صورتی که زوج توان مالی داشته باشد، زوجه می‌تواند سایر سکه‌های مورد توافق را نیز مطالبه و دریافت کند.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی قانونگذار کاهش تعداد زندانیان مهریه است، افزود: اکنون بیش از ۲۵ هزار زندانی مهریه وجود دارد و قرار نیست فردی که توان مالی مناسبی ندارد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی شود.

لاهوتی گفت: بر پایه این پیشنهاد، اگر زوج تعهد مربوط به ۱۴ سکه را انجام دهد، به زندان نخواهد رفت. سایر تعهدات همچنان معتبر است و زوجه می‌تواند در صورت برخورداری همسر از توان مالی، بقیه مهریه را از طریق مراجع قضائی مطالبه کند. هدف این است که پس از پرداخت ۱۴ سکه، فرد دیگر روانه زندان نشود.