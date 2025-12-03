به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، عطاءاله پورعباسی طی سخنانی گفت: با تولید نیمه‌صنعتی این فناوری تا پایان سال ۱۴۰۵ امکان درمان قطعی پارکینسون و صرع مقاوم به درمان در داخل کشور ممکن می‌شود.

پورعباسی اعلام کرد: چند گروه فناور داخلی توانسته‌اند ابزارها و فناوری تحریک عمقی مغز را بسازند که نتایج آزمایش‌های پیش بالینی و مطالعات حیوانی در این زمینه بسیار خوب بوده است و چرخه کامل این فناوری از مرحله ساخت تا مرحله کاشت به دست جراحان اعصاب تقریباً کامل شده است.

وی افزود: درمان با کاشتنی‌های عصبی هم اکنون در چند بیمارستان برای درمان بیمارانی از جمله مبتلایان به صرع مقاوم به درمان و پارکینسون استفاده می‌شود و نتایج بسیار خوبی نیز به همراه داشته است.

پورعباسی تصریح کرد: با بهره‌گیری از این فناوری درمان قطعی برخی از بیماری‌ها از جمله پارکینسون، صرع و افسردگی‌های مقاوم به درمان در داخل کشورامکان‌پذیر خواهد بود.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی هدف از توسعه این فناوری را که با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری میسر شده است، تأمین نیازهای داخلی، کاهش وابستگی‌ها و در جهت رفاه حال جامعه و بیماران عنوان کرد و گفت: امید است این فناوری تا پایان سال ۱۴۰۵ به صورت نیمه‌صنعتی در کشور تولید و نیاز جراحان اعصاب تأمین شود.