به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز چهارشنبه از نشست مشترک با سرمایه گذار این پروژه توضیح داد: هماهنگی‌های لازم انجام شده و پروانه پروژه در مرحله صدور قرار دارد. پس از سال‌ها توقف، عملیات اجرایی دوباره آغاز خواهد شد.

او با اشاره به اینکه فعال‌سازی طرح‌های راکد یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری در دوره کنونی است، افزود: از روز نخست دنبال تعیین‌تکلیف پروژه‌های راکد بودیم. هشت‌بهشت یکی از مهم‌ترین آن‌هاست و با همکاری سرمایه گذار جدید احیای آن گره گشایی شده است.

این پروژه حدود ۱۰ سال پیش در زمینی به مساحت ۱۶۵ هزار مترمربع در ورودی کوی فیروز و توسط سرمایه گذار آغاز شد. طرح اولیه شامل مراکز تجاری و خدماتی، شهربازی سرپوشیده و فضاهای عمومی بود اما به دلیل مشکلات مالی و اجرایی متوقف ماند.

به گفته شهردار تبریز، انتقال مدیریت پروژه به به سرمایه گذار جدید فرایند تصمیم‌گیری را سرعت داده است. با نهایی شدن تمدید پروانه، پروژه وارد فاز عملیاتی می‌شود و ما از سرمایه‌گذار برای شروع مجدد کار حمایت می‌کنیم.

هوشیار تأکید کرد: فعال شدن پروژه «هشت‌بهشت» بخش مهمی از سیاست شهرداری برای بازگرداندن طرح‌های کلان سرمایه‌گذاری به چرخه توسعه شهری است.