به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی روز سه شنبه در نشست مشترک با مسئولان اداره آب و فاضلاب، شهرداری و شورای شهر خسروشهر تأکید کرد: با توجه به افزایش فشار بر منابع آب زیرزمینی و اهمیت احیای زیستبوم حاشیه دریاچه ارومیه، ارائه راهکارهای علمی برای کاهش برداشت، کنترل هدررفت و بهرهگیری از روشهای نوین مانند آبیاری هوشمند و استفاده از ارقام کممصرف، ضرورتی انکارناپذیر است.
بایبوردی بر ضرورت برنامهریزی علمی و اجرای اقدامات مشترک برای مدیریت پایدار منابع آب در این منطقه تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه خسروشهر از مناطق حاشیهای دریاچه ارومیه و از نقاط دارای تنش شدید آبی محسوب میشود، گفت: این شرایط اقتضا میکند که دستگاههای اجرایی، پژوهشی و مدیریتی با نگاه جامع و هماهنگ، راهکارهای کاهش مصرف، افزایش بهرهوری و مدیریت علمی منابع آب را عملیاتی کنند.
بایبوردی افزود: بررسی روشهای مصرف بهینه آب، استفاده از فناوریهای نوین آبیاری، اصلاح الگوی کشت و شناسایی راههایی برای کاهش نیاز آبی بخش کشاورزی از محورهای اصلی مورد بحث در این نشست است.
وی اظهار کرد: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، آمادگی دارد طرحهای مشترک آموزشی و پژوهشی را با هدف افزایش بهرهوری آب و کاهش مخاطرات ناشی از کمآبی در منطقه اجرا کند.
وی ادامه داد: تداوم اینگونه نشستها میتواند بستر همکاریهای گستردهتر، تصمیمسازی دقیقتر و اجرای طرحهای مؤثر در مدیریت تنش آبی را فراهم کند و در نهایت، هم به شهروندان و هم به بهرهبرداران کشاورزی کمک خواهد کرد.
