به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب عبداللهپور روز دوشنبه با ارائه آماری از الگوی سفر درونشهری در تبریز، اظهار کرد: روزانه سه میلیون و ۴۰۰ هزار جابجایی در شهر تبریز انجام میشود.
وی با تشریح تقسیمبندی سفر بر اساس نوع وسیله نقلیه در تبریز خاطرنشان کرد: ۲۵ درصد از سفرهای درونشهری بهصورت پیاده و ۷۵ درصد با استفاده از وسایط نقلیه صورت میگیرد. بین سفرهای با وسیله نقلیه، سهم مترو ۲ درصد، اتوبوس ۱۲ درصد، خودروی شخصی ۵۵ درصد، موتورسیکلت ۲ درصد، تاکسی سنتی ۱۱ درصد و تاکسی اینترنتی ۱۷.۵ درصد است. نیم درصد باقیمانده نیز مربوط به سایر وسایل است.
وی با مقایسه سهم تاکسیهای اینترنتی در تبریز و تهران گفت: نکته جالب توجه، سهم بالاتر تاکسی اینترنتی در تبریز نسبت به پایتخت است. این آمار نشان میدهد که مردم تبریز از فناوریهای نوین استقبال میکنند ولی تاکسیهای سنتی شهر نتوانستهاند همپای تاکسیهای اینترنتی عمل کنند.
مدیرعامل سازمان حملونقل شهرداری تبریز پیادهروی را یکی از شاخصهای مثبت حملونقل این شهر دانست و افزود: یکچهارم سفرهای شهر بهصورت پیاده انجام میشود که عمدتاً شامل خریدهای محلی، خریدهای صبحگاهی و تردد دانشآموزان است. فرهنگ پیادهروی بهویژه در زمینه خرید در تبریز از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
وی با بیان اینکه حدود ۹۵۰ هزار تا یک میلیون پلاک خودرو در تبریز تردد میکنند، اظهار امیدواری کرد: این آمارها و استقبال مردم از اتوبوس و مترو ثابت میکند اگر زیرساختهای لازم فراهم شود، شهروندان علاقهمند به استفاده از حملونقل عمومی هستند. بدون شک آینده تبریز در حوزه ترافیک و مدیریت آن بسیار امیدوارکننده است.
