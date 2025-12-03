به گزارش خبرنگار مهر، لیلا آژیر، صبح چهارشنبه در نشست سیاست‌گذاری و هماهنگی برنامه‌های هفته زن با حضور نماینده ولی‌فقیه در کردستان، با اشاره به تاریخ درخشان بانوان کشور اظهار کرد: در طلیعه انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، زنان ایرانی ثابت کردند که در کنار مردان می‌توانند در تمامی صحنه‌ها حضور فعال و مؤثر داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه زن ایرانی در طول تاریخ معاصر نشان داده الگوی مقاومت و عزت است، گفت: در تعاریف شرقی، زن عموماً عنصری حاشیه‌ای و منفعل معرفی می‌شد و در نگاه غربی نیز از زن به عنوان ابزاری در خدمت سرمایه‌داری جدید استفاده شده است، اما در نقطه مقابل، زن مسلمان ایرانی توانسته است الگویی نوین و تعالی‌بخش از زن در جامعه ارائه دهد.

آژیر ادامه داد: زنان ایرانی با تأسی از بانوان بزرگ اسلام همچون حضرت خدیجه کبری، حضرت فاطمه زهرا و حضرت زینب کبری (س) نه تنها در خانواده بلکه در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی جهادی نیز نقشی تعیین‌کننده داشته‌اند.

وی با اشاره به فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته بزرگداشت مقام زن افزود: این ایام فرصت مغتنمی است تا جایگاه زن مسلمان ایرانی مورد بازخوانی و تجلیل قرار گیرد.

برنامه‌هایی متناسب با بزرگداشت هفته زن در کردستان طراحی و اجرا می‌شود

وی تصریح کرد: به همین منظور نشست‌هایی با حضور بانوان فعال فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان برگزار شده تا برنامه‌هایی متناسب با این هفته طراحی و اجرا شود.

مدیرکل امور بانوان استانداری کردستان همچنین از ابلاغ شیوه‌نامه جدید برگزاری ویژه‌برنامه‌های هفته زن توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خبر داد و گفت: طبق این شیوه‌نامه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند فعالیت‌های خود را با محورهایی چون «نقش زن در جامعه‌سازی، نظام‌سازی، تمدن‌سازی و تاریخ‌سازی» تنظیم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از برنامه‌های تکراری و تشریفاتی اظهار داشت: امسال باید نگاه ویژه‌ای به زنان روستایی و توانمندسازی آنان داشته باشیم و برنامه‌ها را بر پایه الگوی زن مسلمان ایرانی و نقش او در پیشرفت جامعه اسلامی طراحی کنیم.

آژیر خاطرنشان کرد: با توجه به هجمه‌های فرهنگی علیه زن ایرانی، ضروری است برنامه‌های این هفته با محتوایی عمیق‌تر و هدفمندتر برگزار شود تا بتوانیم تصویری واقعی از زن ایرانیِ متعهد، مؤمن و پیشرو در جهان امروز ارائه دهیم.

وی یادآور شد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی، برنامه‌هایی شاخص و اثرگذار در سطح استان برگزار شود تا جایگاه زن ایرانی در جامعه اسلامی به درستی معرفی و تقویت شود.