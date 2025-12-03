به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای اعلام کرد که پنج محصول خرما، پسته، انجیر، انگور و چای از فهرست محصولات کشاورزی آب‌بر حذف شد.

در این نامه آمده است: در راستای اجرای بند (پ) ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت توسعه و آئین‌نامه اجرایی جز (۲) بند (ن) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، به‌پیوست تصویر رونوشت نامه وزیر جهاد کشاورزی در خصوص حذف پنج محصول خرما، پسته، انجیر، انگور و چای از فهرست محصولات کشاورزی آب‌بر ارسال می‌شود و به اطلاع می‌رساند؛ پنج محصول فوق‌الذکر از فهرست محصولات کشاورزی آب‌بر حذف می‌شوند.

فهرست محصولات کشاورزی و مواد غذایی آب‌بر مشمول عوارض صادراتی یک‌درصد آب مجازی در سال ۱۴۰۴ هستند.