به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اکبری اظهار کرد: ساعتی پیش چهارشنبه حادثه انفجار کپسول گاز به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد و بلافاصله تیم فوریت‌های پزشکی پایگاه ضیاآباد به محل اعزام شد.

وی افزود: متأسفانه به‌دلیل شدت جراحات، فرد حادثه‌دیده در دم جان باخت و علی‌رغم حضور سریع تیم اورژانس و تلاش‌های صورت گرفته، امکان بازگرداندن وی وجود نداشت.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین با ابراز تأسف از وقوع این حادثه تاکید کرد: ضروری است شهروندان هنگام استفاده از وسایل گازسوز، اصول ایمنی را رعایت کرده و نسبت به بازرسی دوره‌ای تجهیزات گازسوز و اتصالات اقدام کنند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.

وی گفت: علت دقیق حادثه توسط کارشناسان در حال بررسی است.