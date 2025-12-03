  1. استانها
  2. قزوین
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

انفجار کپسول گاز در روستای قاسم‌آباد یک کشته بر جا گذاشت

قزوین- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین گفت: انفجار یک کپسول گاز در منزل مسکونی روستای قاسم‌آباد از توابع شهرستان تاکستان، جان مردی حدود ۴۰ ساله را گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اکبری اظهار کرد: ساعتی پیش چهارشنبه حادثه انفجار کپسول گاز به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد و بلافاصله تیم فوریت‌های پزشکی پایگاه ضیاآباد به محل اعزام شد.

وی افزود: متأسفانه به‌دلیل شدت جراحات، فرد حادثه‌دیده در دم جان باخت و علی‌رغم حضور سریع تیم اورژانس و تلاش‌های صورت گرفته، امکان بازگرداندن وی وجود نداشت.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین با ابراز تأسف از وقوع این حادثه تاکید کرد: ضروری است شهروندان هنگام استفاده از وسایل گازسوز، اصول ایمنی را رعایت کرده و نسبت به بازرسی دوره‌ای تجهیزات گازسوز و اتصالات اقدام کنند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.

وی گفت: علت دقیق حادثه توسط کارشناسان در حال بررسی است.

