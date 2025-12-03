دانشگاه تهران رتبه نخست جایزه جهانی معماری منظر ۲۰۲۵ را از آنِ خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، تیم دانشگاه تهران در جایزه جهانی معماری منظر سال ۲۰۲۵، با حضور ۱۶۱ تیم دانشگاهی از ۳۰ کشور برگزار شد، رتبه نخست بخش جوایز افتخار را کسب کرد.

این جایزه برای نخستین بار است که توسط تیمی از خاورمیانه و ایران کسب می‌شود. تیم دانشگاه تهران در این رویداد جهانی، متشکل از رضا فرهادی، مریم نوروزی، امیر راه ساز، هنگامه قاسمی و مهشید دل آور با تخصص‌های برنامه‌ریزی شهری، طراحی محیط زیست و برنامه‌ریزی منظر حضور پیدا کردند که تحت راهنمایی حسین منصوریان و کرامت الله زیاری از اعضا هیئت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران و خانم آلکساندرا دولیچ به عنوان استاد راهنمای همکار بین‌المللی از دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا پروژه‌ای را با عنوان «منظرهای همزیست: وقتی بوم شناسی با آتش دیدار می کند» را طراحی کردند.

پروژه تیم دانشگاه تهران که به برنامه‌ریزی و بازطراحی جنگل‌های کلانشهر کالیفرنیا که در اثر آتش سوزی‌های جنگلی ژانویه ۲۰۲۵ کشور آمریکا بود، می‌پردازد. به دلیل ارائه راهبردهای نوآورانه جهانشمول و آوانگارد و همچنین همکاری بین‌رشته‌ای مورد ستایش هیئت داوران قرار گرفت.

گفتنی است تیم دانشگاه تهران، پیش از این نیز در سال ۲۰۲۴ مقام اول و جایزه تعالی المپیاد جهانی معماری منظر آمریکا(ASLA) و در سال ۲۰۲۳ مقام دوم مسابقات جهانی طراحی معماری منظر فدراسیون بین‌المللی معماران منظر (IFLA) را کسب کرده بود.