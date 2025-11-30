حکم ریاست ۱۴ دانشگاه کشور تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته منتخب تأیید رؤسای دانشگاه‌ها به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و محمدرضا مخبر دزفولی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جزئیات این جلسه از کسب رأی اعتماد برای ۱۵ رئیس دانشگاه و مؤسسه توسط کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و گفت: بر اساس تصمیمات امروز، جلال‌الدین امیری به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی لرستان، محمدعلی رضایی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایرانشهر و طاهره چنگیز به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی هوشمند مورد تأیید قرار گرفتند.

خسروپناه اضافه کرد: در ادامه جلسه علی باستی به عنوان رئیس دانشگاه گیلان، یعقوب پوراسد به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه، حمیدرضا رضایی آشتیانی به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی اراک، محمد تقی کرمی قهی به عنوان رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، حمیدرضا بخشی به عنوان رئیس دانشگاه شاهد تأیید شدند.

وی ادامه داد: همچنین علی محمدی به عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان استان تهران، رضا سلم آبادی به عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان استان قم، سید جلال لنگری به عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان استان خراسان شمالی، مسلم قبادیان به عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان استان البرز، علی نجفی به عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان استان همدان، شهاب آرکیان به عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کردستان و مهتاب چنگایی به عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان استان لرستان مورد تأیید قرار گرفتند.