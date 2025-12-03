برخورد پراید و تیبا در محور باغملک ۶ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی پیش از ظهر امروز سه شنبه در تشریح جزئیات حادثه گفت: این سانحه ساعت ۷:۳۵ صبح دوشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در محدوده کیلومتر ۷ جاده باغملک – میداوود رخ داد و طی آن ۶ مرد در سنین ۱۶، ۱۷، ۲۳، ۲۳، ۲۷ و ۴۶ سال دچار مصدومیت شدند.

وی افزود: پس از تماس با اورژانس، نیروهای امدادی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی برای مصدومان انجام شد. سپس مصدومان برای ادامه روند درمان به بیمارستان طباطبایی باغملک منتقل شدند.

احمدی بلوطکی ادامه داد: این حادثه ساعت ۸:۴۰ به ستاد هدایت عملیات بحران (EOC) دانشگاه اعلام شده و هماهنگی لازم برای پیگیری وضعیت درمانی مصدومان از سوی مرکز انجام گرفت.

وی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای اورژانس گفت: رعایت سرعت مطمئنه، توجه به شرایط جاده و پرهیز از شتاب در مسیرهای کوهستانی می‌تواند از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کند.