تصادف ساینا و پراید در محور الهایی – اهواز؛۶ مصدوم راهی بیمارستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی عصر دوشنبه در گفتگویی از وقوع یک سانحه رانندگی در محور الهایی–اهواز خبر داد و اظهار کرد: در ساعت ۱۷:۰۹ روز دوشنبه ۲۸ مهرماه، برخورد دو دستگاه خودروی سواری ساینا و پراید در کیلومتر ۱۰ محور الهایی به اهواز، منجر به مصدومیت شش نفر شد.

احمدی بلوطکی با اشاره به جزئیات حادثه افزود: مصدومان این سانحه شامل چهار خانم در رده‌های سنی ۸، ۱۵، ۳۴ و ۴۱ سال و دو آقا به سنین ۱۱ و ۴۶ سال بودند. پس از دریافت تماس از محل حادثه، تیم‌های فوریت‌های پزشکی به سرعت به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: سه دستگاه آمبولانس عملیات امدادرسانی را انجام داده و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، تمامی مصدومان به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی اهواز با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به شرایط جاده‌ای، از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.