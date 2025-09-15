واژگونی خودروی سواری در محور باغملک – هفتگل؛ ۶ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای اعلام کرد: در پی وقوع این حادثه، تیمهای امدادی اورژانس به سرعت در محل حاضر شده و اقدامات درمانی اولیه را آغاز کردند.
وی افزود: بر اساس ارزیابیهای انجامشده توسط نیروهای امدادی، مصدومان شامل یک مرد ۷۲ ساله و پنج زن با سنین ۳۲، ۳۷، ۴۱، ۴۴ و ۶۶ سال بودند. از میان این افراد، دو نفر به دلیل نیاز به مراقبتهای تخصصی به بیمارستان شهید طباطبایی باغملک منتقل شدند و چهار نفر دیگر بهصورت سرپایی در محل حادثه تحت درمان قرار گرفتند.
احمدی گفت: علت وقوع این سانحه توسط کارشناسان مربوطه در حال بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از پایان تحقیقات اعلام خواهد شد.
