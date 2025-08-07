واژگونی اتوبوس کارکنان شرکت نفت در جاده قدیم اهواز - خرمشهر با ۵ مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی شامگاه پنج‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای از وقوع حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت در محور جاده قدیم اهواز –خرمشهر خبر داد.

وی اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۱۸:۱۹ روز پنج‌شنبه نرسیده به پادگان حمید رخ داد و پنج نفر از سرنشینان اتوبوس، همگی مرد و در رده سنی ۲۲ تا ۴۳ سال، دچار آسیب‌دیدگی شدند.

به گفته احمدی بلوطکی، یکی از مصدومان در محل حادثه توسط تیم فوریت‌های پزشکی درمان شد و چهار مصدوم دیگر با استفاده از دو دستگاه آمبولانس به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شدند.

وی تأکید کرد که اقدامات درمانی اولیه به سرعت انجام شده و وضعیت عمومی مصدومان تحت کنترل است.

رئیس اورژانس جندی‌شاپور اهواز افزود: علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در حال بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

این حادثه بار دیگر ضرورت توجه به ایمنی جاده‌ها و وسایل نقلیه در مسیرهای پرتردد استان خوزستان را برجسته کرد.