خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر از پنجم تا دوازدهم آذرماه ۱۴۰۴ در شهر شیراز برگزار شد. این جشنواره در این هفت روز میزبان هنرمندان و سینماگران ایرانی و همچنین هنرمندانی از ۲۰۰ کشور جهان بود.

برگزاری کارگاه‌های انتقال تجربه توسط سینماگران ایرانی و بین‌المللی برای هنرجویان از بخش‌های جنبی این دوره از جشنواره بود.

جشنواره جهانی فیلم فجر شامگاه سه شنبه به پایان رسید.

یکی از مهمانان این جشنواره اورنگزیب خان کهچی، وزیر فرهنگ پاکستان بود. خبرنگار خبرگزاری مهر در این فرصت گفتگویی با این مقام فرهنگی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

*در حال حاضر چه روابط فرهنگی میان ایران و پاکستان وجود دارد؟

من معتقدم که ایران و پاکستان تاریخ، فرهنگ و تمدن مشترکی دارند و واقعاً در تمام جنبه‌های فعالیت‌های فرهنگی در هر دو کشور در کنار یکدیگر هستیم.

پس از سفر رئیس‌جمهور ایران به پاکستان، تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و پاکستان درباره فرهنگ و میراث امضا کرده‌ایم و بر اساس این تفاهم‌نامه هر دو وزارتخانه پاکستان و ایران در حال پیشرفت برای دستیابی به اهداف آن تفاهم‌نامه هستند.

با توجه به شباهت‌های میان دو کشور، در چه حوزه‌های فرهنگی می‌توان همکاری‌ها را گسترش داد؟

اول از همه، یک حوزه اصلی وجود دارد و آن بررسی پیام اقبال لاهوری است.

هر دو کشور برای اندیشه‌ها و دیدگاه‌های اقبال ارزش قائل‌اند؛ همان‌طور که او نزد پاکستانی‌ها بسیار مشهور و محبوب است، در ایران نیز چنین جایگاهی دارد. ما یک همکاری مشترک در ترجمه نسخه فارسی آثار اقبال که دو سوم اشعار او را تشکیل می‌دهد به زبان اردو داریم.

دوم این‌که گردشگری مذهبی میان پاکستان و ایران داریم اما در مجموع تعداد گردشگران دو کشور که برای شناخت کامل کشور مقابل سفر می‌کنند بسیار کم است.

هر دو وزارتخانه تلاش می‌کنند شرایط را برای گردشگران هر دو کشور آسان‌تر کنند تا بتوانند برای مقاصد گردشگری از هر دو کشور بازدید کنند.



* نهادهای فرهنگی دو کشور چگونه می‌توانند به تقویت و ترویج ادبیات فارسی کمک کنند؟

خوشحالم که بگویم تقریباً هر دانشگاه مشهور و شناخته‌شده‌ای در پاکستان دارای یک بخش زبان فارسی است و مردم در حال فراگیری آن هستند.

همان‌طور که می‌دانید، پیش از ورود بریتانیا به شبه‌قاره، زبان رسمی دربار فارسی بود. بنابراین تاریخ و میراث ما همه به زبان فارسی نوشته شده و تمام نسخه‌های خطی ارزشمند موجود در موزه‌های ما همه به زبان فارسی هستند. بنابراین ما نهایت تلاش خود را می‌کنیم تا گنجینه زبان فارسی را در کشور خود حفظ کنیم و همچنین می‌خواهیم که در ایران نیز همین روند نسبت به زبان اردو انجام شود.

*نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها تا چه اندازه در توسعه روابط فرهنگی میان دو کشور مؤثرند؟

جشنواره‌هایی مانند جشنواره فیلم و دیگر جشنواره‌ها، اصلی‌ترین منبع تماس میان مردم دو کشور هستند. ما در پاکستان از این فعالیت‌ها حمایت می‌کنیم و معتقدم در ایران نیز با چنین فعالیت‌هایی تماس میان مردم دو کشور محکم‌تر و مفیدتر خواهد بود. و به‌ویژه جشنواره فیلم، جشنواره فجر، که ما چیزهای زیادی از صنعت سینمای ایران که جایگاه بسیار بالایی در جهان دارد می‌آموزیم.

کارگردانان و تهیه‌کنندگان ما در حال بازدید و ابراز علاقه به آن هستند و باور داریم که با شرکت در این جشنواره چیزهای زیادی یاد می‌گیریم.

*چه پیشنهادهایی برای ایجاد شرایط لازم جهت گسترش همکاری‌های فرهنگی دارید؟

قبل از هر چیز ما می‌خواهیم سیاست‌های ویزا برای گردشگران هر دو کشور تسهیل شود. و دوم این‌که خوشحالم به شما بگویم که با وزیر فرهنگ شما جلسه‌ای داشتیم و در آن یک گروه کاری مشترک از هر دو کشور تشکیل دادیم تا تحلیل کنند و پیشنهادهایی ارائه دهند درباره این‌که چگونه می‌توان امور را سریع‌تر پیش برد. و خوشحالم که ما بازه زمانی شش ماه تا یک سال را برای عملی شدن این امور تعیین کرده‌ایم.

* نمایش فیلم‌های فاخر به‌ویژه فیلم‌های ایرانی در پاکستان چگونه مدیریت می‌شود و آیا مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد؟

بسیار مورد استقبال قرار می‌گیرند و من از آقای اسماعیلی درخواست کرده‌ام که ما برای اولین بار جشنواره نوروز را در سطح دولتی در پاکستان برگزار می‌کنیم و از ایشان خواسته‌ایم که با آوردن فیلم‌ها در آن شرکت کنند.

بیایید یک هفته فیلم ایرانی در پاکستان داشته باشیم، ما باور داریم که مردم پاکستان به‌دلیل استاندارد بالای سینمای ایران و بازیگران ایرانی، بسیار دوست خواهند داشت که آن‌ها را روی پرده‌های ما ببینند.