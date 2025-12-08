محمدجواد دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت حمایتهای زیرساختی دانشگاه صنعتی شیراز، را تشریح کرد.
وی با اشاره به چالشهای بودجهای، از تلاش گسترده برای بهرهبرداری از ظرفیتهای قانونی در این زمینه خبر داد و گفت: بر اساس قوانین حمایتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، معافیتهای مالیاتی ویژهای برای صنایع کشور در نظر گرفته شده است، مشروط به اینکه صنایع از دانشگاهها در خرید تجهیزات و امکانات ضروری حمایت کنند.
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز، افزود: در جریان سفر معاون علمی ریاست جمهوری به استان فارس، مصوب شد که بخشی از مطالبات صنایع استان به سه دانشگاه مادر شامل دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی و پارک علم و فناوری اختصاص یابد که مبلغ آن حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
دهقانی همچنین به ظرفیت قانونی دیگر در قانون بودجه اشاره کرد که بر مسئولیت اجتماعی دستگاههای اجرایی تأکید دارد که بر اساس این ماده، دستگاهها میتوانند بخشی از بودجه خود را برای پروژههایی مانند تکمیل و تجهیز خوابگاهها به دانشگاهها اختصاص دهند.
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز با بیان اینکه نوسازی خوابگاههای دانشجویی دختران و پسران در دستور کار قرار گرفته است، افزود: این نوسازیها با هدف صرفهجویی در مصرف انرژی و تعویض تجهیزات فرسوده در حال انجام است و بخشی از هزینهها از طریق صندوق رفاه دانشجویان بازپرداخت خواهد شد.
دهقانی همچنین از فعالسازی و جذب خیرین برای حمایت از دانشگاهها خبر داد و تصریح کرد: که یکی از مهمترین پروژهها، ایجاد خوابگاه متأهلی است که طرح اولیه آن آماده و به وزارت ارسال شده است.
