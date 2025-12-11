  1. استانها
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۷

مریدی: سهم بانوان در مدیریت میراث فرهنگی فارس افزایش می‌یابد

مریدی: سهم بانوان در مدیریت میراث فرهنگی فارس افزایش می‌یابد

شیراز- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس با اشاره به نقش پررنگ و تخصصی بانوان در حوزه‌های این اداره کل گفت: سهم بانوان در مدیریت میراث فرهنگی فارس افزایش می‌یابد.

بهزاد مریدی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن روز ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر با نگاهی به جایگاه بانوان در عرصه‌های مختلف مدیریتی، کارشناسی و تخصصی، گفت: در حوزه‌هایی مانند مدیریت، کارشناسی، ثبت آثار، سینما و بخش‌های مختلف گردشگری و سرمایه‌گذاری، بانوان حضوری چشمگیر و مؤثری دارند و انصافاً بهترین و زیباترین رفتارها را در مواجهه با مسائل از خود نشان می‌دهند.

وی به طور خاص بر حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تمرکز کرد و یادآور شد که نیروهای فعال در این بخش، متشکل از افراد بسیار تحصیل‌کرده و فهیمی هستند.

مریدی تأکید کرد: تعداد نیروهای خانم دارای تحصیلات تکمیلی فوق لیسانس و دکتری در این حوزه فوق‌العاده است و این افراد دارای دانش و دانایی تخصصی در زمینه‌های باستان‌شناسی و صنایع دستی هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس به چندین نمونه از انتصاب بانوان در پست‌های مدیریتی اشاره و تصریح کرد: در آینده نزدیک مسئولیت‌های مدیریتی بیشتری در ادارات شهرستان‌ها به بانوان سپرده خواهد شد.

