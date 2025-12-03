اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در گام‌ ابتدایی متوقف مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکانی آذر ماسوله، عضو هیئت مدیره انجمن نابینایان کشور، با اشاره به سالروز جهانی معلولان اعلام کرد: با وجود تلاش معلولان برای حضور مؤثر در جامعه، زیرساختها و حمایتهای قانونی در کشور همچنان ناکافی است.
وی با بیان اینکه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان از سال ۱۳۹۷ آغاز شده اما تاکنون با چالش جدی تأمین بودجه مواجه بوده است، گفت: در بهترین سال بودجهای فقط ۲۲ درصد از نیازهای این قانون تأمین شده و حتی مشخص نیست همین مقدار نیز چقدر پرداخت شده است.
این کارشناس تأکید کرد که دو ماده کلیدی قانون شامل مستمری معلولان فاقد شغل و حق پرستاری معلولان شدید و خیلی شدید هنوز عملاً اجرا نشدهاند.
وی افزود: وقتی پس از هفت سال هنوز فقط به ۲۲ درصد بودجه میرسیم، یعنی اجرای واقعی قانون حتی آغاز نشده است.
آذر ماسوله با اشاره به نزدیک شدن زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: جامعه معلولان باید بداند چه میزان رایزنی میان بهزیستی و سازمان برنامه و بودجه برای افزایش سهم قانون انجام شده و وضعیت در سال آینده چگونه خواهد بود. پاسخهای کلی، مثل اینکه دوست داریم صد درصد بدهند، برای جامعه معلولان قابل قبول نیست.
وی از نامناسب بودن فضای شهری، آموزشی و حملونقل نیز انتقاد کرد و افزود: اینکه هنگام عبور معلولان چند نفر باید بدوند کمک کنند، خود یک پرسش فلسفی است. چرا اصلاً باید معابر ما اینگونه طراحی شده باشد؟
این فعال حوزه معلولیت تکرار مشکلات بدون اقدام عملی را از عوامل دلسردی جامعه معلولان دانست و گفت: هر سال مشکلات گفته میشود اما هیچ چیز تغییر نمیکند. حتی مکان برگزاری مراسمها نیز مناسبسازی نمیشود و این تکرار آزاردهنده است.
وی در رادیو گفتگو درباره وعده ایجاد چهار هزار فرصت شغلی نیز هشدار داد: در عمل، بسیاری از مصاحبهگران هنوز باور ندارند معلول میتواند معلم یا کارمند باشد و با پرسشهای غیرکارشناسی او را رد میکنند. حتی اگر فرد استخدام شود، محیط کار مناسب نیست و توان علمی فرد نادیده گرفته میشود.
آذر ماسوله در پایان تأکید کرد: اگر نگاه تخصصی در مناسبسازی و استخدام وجود نداشته باشد، حتی فرصتهای شغلی هم به چالش تبدیل میشود.
