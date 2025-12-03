تداوم حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، نظامیان رژیم صهیونیستی یک زن فلسطینی را در محله وادی قدوم در شهرک سلوان در قدس اشغالی بازداشت کردند.

از سوی دیگر اشغالگران ضمن یورش به نابلس یکی از ورودی های بخش قدیمی نابلس را بستند.

بولدوزرهای ارتش رژیم صهیونیستی یک کارخانه را در شهرک بیت ‌اولا در شمال ‌غرب الخلیل در جنوب کرانه باختری تخریب کردند.

هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در حمله نظامیان اشغالگر اسرائیلی به خیابان قدس در شهر نابلس در شمال کرانه باختری، یک شهروند ۵۷ ساله فلسطینی زخمی شده است.

همچنین نظامیان رژیم صهیونیستی به میدان تره بار در شهرک قباطیه در جنوب جنین در کرانه باختری حمله ور شدند.