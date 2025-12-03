  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰

تداوم حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به کرانه باختری

تداوم حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به کرانه باختری

منابع فلسطینی از تداوم حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به کرانه باختری و بازداشت یک فلسطینی در قدس اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، نظامیان رژیم صهیونیستی یک زن فلسطینی را در محله وادی قدوم در شهرک سلوان در قدس اشغالی بازداشت کردند.

از سوی دیگر اشغالگران ضمن یورش به نابلس یکی از ورودی های بخش قدیمی نابلس را بستند.

بولدوزرهای ارتش رژیم صهیونیستی یک کارخانه را در شهرک بیت ‌اولا در شمال ‌غرب الخلیل در جنوب کرانه باختری تخریب کردند.

هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در حمله نظامیان اشغالگر اسرائیلی به خیابان قدس در شهر نابلس در شمال کرانه باختری، یک شهروند ۵۷ ساله فلسطینی زخمی شده است.

همچنین نظامیان رژیم صهیونیستی به میدان تره بار در شهرک قباطیه در جنوب جنین در کرانه باختری حمله ور شدند.

کد خبر 6676899

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها