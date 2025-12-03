به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی قوه قضائیه و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در محاکم صلح، آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه روز جمعه، ۱۴ آذر ۱۴۰۴ بهصورت همزمان در حوزههای امتحانی شهرستانهای ساری و بابلسر برگزار میشود.
بر اساس سهمیههای تخصیصیافته، دادگستری استان مجموعاً دارای ۲۶۴ مجوز استخدامی است که از این تعداد، ۱۷۷ سهمیه برای داوطلبان آزاد، ۸۰ سهمیه برای جامعه ایثارگری (سهمیههای ۲۵ درصد و ۵ درصد) و ۷ سهمیه برای افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی اختصاص یافته است.
از مجموع سهمیههای مذکور، ۶۲ سهمیه بهطور ویژه برای جذب نیروی مرد و ۱۹۵ سهمیه بهصورت مشترک برای بانوان و آقایان پیشبینی شده است.
برابر گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، تاکنون سه هزار و ۵۰۴ نفر شامل دوهزار دو ۱۴۷ بانوی داوطلب و ۱۳۵۷ داوطلب مرد برای استفاده از سهمیههای استخدامی این استان در آزمون شرکت کردهاند.
