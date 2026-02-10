اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی نوریان گفت: طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز با حضور عوامل کلانتری، پلیس‌های تخصصی و کارکنان ستادی شهرستان و با هماهنگی قضائی به مرحله اجرا درآمد.

توقیف خودرو و موتورسیکلت، جمع‌آوری متهمان

وی افزود: در این طرح، ۱۵ دستگاه خودرو و ۵ دستگاه موتورسیکلت توقیف و ۲۰ متهم تحت تعقیب قضائی شناسایی شدند. همچنین، ۷ قاچاقچی سلاح و ۳ سارق دستگیر و ۱۲ معتاد متجاهر جمع‌آوری شدند.

کشف سلاح و پرونده‌های سرقت

سرهنگ نوریان با اشاره به کشف اموال و سلاح در این عملیات اظهار داشت: ۷ قبضه سلاح شکاری و ۷ فقره انواع سرقت در ادامه این طرح کشف شد.

دعوت از مشارکت شهروندان

فرمانده انتظامی دورود ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت معتمدان محلی، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا اخلال در نظم عمومی، مراتب را سریعاً از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا امنیت اجتماعی بیش از پیش تقویت شود.