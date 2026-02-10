۱۴ پروژه عمرانی در دامغان افتتاح شد 

علیرضا نوچه ناسار در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در نهمین روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، ۱۴ پروژه عمرانی در شهر دامغان به بهره برداری رسید، ابراز کرد: این طرح های عمرانی در حوزه مدیریت شهری اجرا و آماده بهره برداری شده است.

وی با بیان اینکه مجموع هزینه این ۱۴ پروژه عمرانی ۱۰۳ میلیارد تومان برآورد می شود، افزود: شهرداری دامغان این طرح ها را که شامل پارک، بهسازی معابر، اصلاح هندسی معابر شهری و ... می شود را اجرا کرده است.

فرماندار دامغان با بیان اینکه مساحت کلی عملیات عمرانی این پروژه ها ۱۵۲ هزار متر مربع است، تاکید کرد: این طرح ها امروز با حضور معاون عمرانی استاندار سمنان به بهره برداری رسید.

نوچه ناسار با بیان اینکه پارک مادر و کودک واقع در مسکن مهر دامغان در زمره مهمترین طرح های افتتاح شده امروز بودند، گفت: هشت هزار مترمربع زیربنای این طرح ها برآورد می شود.

وی افزود: این طرح ها با اعتباری بالغ بر شش و نیم میلیارد تومان احداث و به بهره برداری رسید.