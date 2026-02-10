به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر سه شنبه در آیین افتتاح این پروژه زیرساختی که در تنکمان شهرستان نظرآباد برگزار شد، با تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: این پروژه ارزشمند با تلاش‌های مجدانه و جهادی مجموعه صنعت برق کشور و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسید.

وی با قدردانی از زحمات تمامی دست‌اندرکاران اجرای این طرح افزود: از وزارت نیرو، شرکت برق منطقه‌ای تهران، مدیران و معاونان صنعت برق استان و همه عوامل اجرایی که با همت بالا زمینه افتتاح این پست را فراهم کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

استاندار البرز با اشاره به نقش مؤثر وزیر محترم نیرو تصریح کرد: با نگاه مثبت و دستورات سازنده وزیر نیرو، این پست در محل مورد نظر تصویب و در مدت حدود پنج ماه عملیاتی شد که نشان‌دهنده عزم جدی دولت در توسعه زیرساخت‌های حیاتی استان است.

عبداللهی همچنین با تقدیر از پیگیری‌های نماینده غرب استان البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: این همراهی و حمایت‌ها نقش مهمی در تسریع اجرای پروژه‌های زیربنایی استان داشته است.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: با توجه به واگذاری زمین، عملیات اجرایی پست ۴۰۰ کیلوولت شهرستان اشتهارد که نقش مهمی در تأمین برق شهرک صنعتی اشتهارد دارد، هرچه سریع‌تر آغاز شود تا مشکلات احتمالی در این حوزه برطرف شود.

عبداللهی متذکر شد: بهره‌برداری از پست ۲۳۰ کیلوولت نظرآباد نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه برق، کاهش تلفات و تأمین برق پایدار برای بخش‌های صنعتی و مسکونی منطقه خواهد داشت.