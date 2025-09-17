  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۹

۶۷۰۰ نفر در آزمون استخدامی ادارات مازندران رقابت می‌کنند

ساری - معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران از برگزاری سیزدهمین آزمون استخدامی در استان خبر داد و گفت بیش از شش هزار و ۷۰۰ نفر در آن رقابت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کریمی از برگزاری سیزدهمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های علوم پزشکی در استان خبر داد و آ گفت: این آزمون با حضور شش هزار و ۷۵۳ داوطلب در پنج حوزه امتحانی، روز پنجشنبه، ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ به‌طور همزمان در شهرستان‌های ساری، بابلسر، بابل، نوشهر و تنکابن برگزار خواهد شد.

وی افزود: داوطلبان در این آزمون برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان مازندران رقابت خواهند کرد.

کریمی همچنین از برگزاری آزمون استخدامی بانک مرکزی با حضور ۱۶۵۸ داوطلب در روز جمعه، ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ در حوزه امتحانی شهر بابلسر خبر داد.

