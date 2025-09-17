به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کریمی از برگزاری سیزدهمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های علوم پزشکی در استان خبر داد و آ گفت: این آزمون با حضور شش هزار و ۷۵۳ داوطلب در پنج حوزه امتحانی، روز پنجشنبه، ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ به‌طور همزمان در شهرستان‌های ساری، بابلسر، بابل، نوشهر و تنکابن برگزار خواهد شد.

وی افزود: داوطلبان در این آزمون برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان مازندران رقابت خواهند کرد.

کریمی همچنین از برگزاری آزمون استخدامی بانک مرکزی با حضور ۱۶۵۸ داوطلب در روز جمعه، ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ در حوزه امتحانی شهر بابلسر خبر داد.