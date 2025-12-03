افزایش خرید شهروندان از بازارهای میوه به دلیل اختلاف قیمت در سطح شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در مدت اخیر با آن روبه‌رو رو هستیم، اختلاف قیمت محصولات در میادین با سطح شهر است و همین مساله باعث افزایش حضور و مراجعه شهروندان به بازارها و میادین میوه و تره بار شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های سازمان میادین در مدیریت قیمت محصولات در بازارها و میادین افزود: نظارت مستمر بر قیمت محصولات و تلاش برای برقراری ارتباط با باغداران و تولید کنندگان باعث شده تا سفره غذایی شهروندان کوچک نشود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران ادامه داد: یکی دیگر از مسائل مهم در این میان، نظارت تطبیقی قیمت از مبدا تا مقصد با سود متعارف است. این مساله باعث شده تا کارشناسی‌های دقیق و یک سود متعارف روی محصولات در میادین و بازارها وجود داشته شود.

وی بیان کرد: نظارت مستمر در میادین و بازارهای میوه و تره بار هم یکی از دلایل موفقیت سازمان میادین در مهار قیمت‌ها است. کما اینکه در کنار ما تمامی سازمان‌های متولی در این زمینه نیز مشارکت دارند.

بختیاری زاده با اشاره به صدور فاکتورهای الکترونیک با هدف مهار قیمت‌ها در میدان مرکزی یادآور شد: صدور فاکتورهای الکترونیکی که اعتبار بیشتری از فاکتورهای دستی دارد در مبادی عمده فروشی از یک سو و از سوی دیگر نظارت بیشتر بر روی این مساله از سوی سازمان‌های نظارتی باعث شده تا شهروندان در هنگام خرید از میادین و بازارها آرامش بیشتری داشته باشند.

وی همچنین تاکید کرد: حذف واسطه‌ها یکی دیگر از اقداماتی است که در سازمان میادین اجرا می‌شود. بهره برداران سازمان یا از تولید کننده و یا عمده فروش دسته اول خرید می‌کنند و به همین طریق قیمت‌ها کنترل می‌شود.

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اجرای طرح‌های توسعه بازارهای میوه و تره بار در محله‌های شهر تهران گفت: در رابطه با بازارهای میوه و تره بار باید به این مساله اشاره کنم که در حال اجرای طرح‌های توسعه‌ای هستیم کما اینکه طبق اعلام سخنگوی دولت، استانداران مکلف به اجرای تجربه سازمان میادین در توسعه بازهای میوه و تره بار شدند و ما نیز آمادگی انتقال این تجربه موفق را به استانداران داریم.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار افزود: در حال حاضر ۳۱۵ بازار و میدان در سطح شهر وجود دارد که فاصله شهروندان در محله با بازار میوه و تره بار کمتر از ۹۰۰ متر است.

وی با بیان اینکه برای نظارت بر قیمت‌های سطح شهر نیازمند همت بیشتر دستگاه‌های متولی نظارتی است؛ ادامه داد: اگر فاکتور الکترونیکی در سطح شهر استفاده شود شاهد این اختلاف قیمت‌ها نخواهیم بود.

وی در پایان بیان کرد: به رغم اینکه گاهی اوقات اتحادیه‌ها نرخ‌هایی را اعلام می‌کنند که این نرخ گذاری ها باید در سطح شهر نظارت شود؛ اما به این مساله تاکید می‌کنم که سازمان میادین تنها در اجرای نرخ نامه‌های مصوب در بازارهای خود است. این نرخ نامه‌ها در سایت سازمان میادین گذاشته می‌شود و به آسانی در دسترس شهروندان است.