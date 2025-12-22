به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاری‌زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران گفت: با توجه به اختلاف سطح قیمت محصولات در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار نسبت به سطح شهر و از همه مهم‌تر راه‌اندازی زنجیره تأمین برخی از محصولات در سازمان میادین و همچنین دسترسی راحت شهروندان به این محصولات طبق گزارش بانک مرکزی در ۸ ماهه نخست امسال بیش از ۹ همت در جیب پایتخت‌نشینان ذخیره شد.

وی افزود: طبق گزارش بانک مرکزی در ۸ ماهه نخست امسال ۹۴ هزار و ۶۵۶ میلیارد ریال بوده است. در واقع در ۸ ماهه نخست امسال نزدیک به ۱۰ همت در جیب تهرانی‌ها ذخیره شده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: به جرأت می‌توان گفت که اجرای طرح زنجیره تأمین در سازمان میادین یکی از بزرگترین موفقیت‌های این دوره مدیریت شهری است که باعث شد تا هم سفره شهروندان تهرانی رنگین‌تر و هم دسترسی آنها به محصولات غذایی ساده و ارزان‌تر از قیمت سطح شهر شود.

وی بیان کرد: مطالعات نشان می‌دهد با وجود نوسانات شدید قیمتی محصولات در سطح شهر اما سازمان میادین سعی کرده تا روال ثابتی را برای دسترسی آسان و بدون دغدغه شهروندان به محصولات و مواد غذایی ایجاد کند. به عبارتی اگر در سطح شهر یک محصول که در سبد غذایی شهروندان جایگاه ویژه‌ای دارد، دچار کمبود شد؛ شهروندان پایتخت با خیال راحت همان محصول را به قیمت مناسب در میادین و بازارهای تره‌بار محله‌ای تهیه کنند.

بختیاری‌زاده یادآور شد: توسعه کمی بازارهای محله‌ای در ۳۵۲ محله پایتخت از دیگر برنامه‌هایی است که در این دوره مدیریت شهری در دستور کار سازمان میادین قرار دارد و بر همین اساس در کنار توسعه کمی بازارها بهبود کیفی وضعیت بازارهایی که در سال‌های گذشته ساخته شده نیز در برنامه‌ریزی‌های عمرانی در اولویت است.