۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

شناسایی و ثبت اطلاعات بیش از ۲۱۸۰ مالخر حرفه‌ای در کشور

رئیس پلیس آگاهی فراجا از شناسایی و ثبت اطلاعات بیش از ۲۱۸۰ مالخر حرفه‌ای در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ و تأثیر آن در کاهش سرقت‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا اظهار داشت: در ادامه اجرای راهبرد انهدام زنجیره اقتصادی سرقت پلیس آگاهی با تشکیل بانک اطلاعاتی مالخران اجرای طرح‌های هفتگی و هوشمندسازی فرایندهای نظارتی توانست طی ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ ضربات گسترده و بی‌سابقه‌ای به شبکه‌های خرید و فروش اموال مسروقه وارد کند اقداماتی که نقش تعیین کننده‌ای در کاهش سرقت‌های خرد و سازمان یافته در سطح کشور داشته است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اعلامی از معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در ۸ ماهه نخست سال جاری اطلاعات حدود ۲ هزار و ۱۸۰ مالخر حرفه‌ای ثبت شد، بانک اطلاعاتی که اکنون به یکی از مهم‌ترین ابزارهای هوشمندسازی و پیشگیری از باز تولید جرم در کشور تبدیل شده است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: از مهم‌ترین اقدامات ساختاری پلیس آگاهی در این دوره قرار دادن مالخران در لیست سیاه و پلتفرم سایت‌های معتبر خرید و فروش کالا است. اقدامی که مانع از فعالیت آنلاین این افراد ثبت آگاهی و عرضه کالای مشکوک می‌شود و همچنین مالخران حرفه‌ای در لیست ممنوعیت صدور و تمدید جواز کسب قرار گرفته‌اند.

این مقام ارشد انتظامی همچنین خاطر نشان کرد: در کنار این اقدامات طرح مهم هر پرونده یک مالخر نیز اجرا شد که موجب شناسایی دقیق هر مالخر مرتبط با هر پرونده سرقت و برخورد مستقل با آنها شده است.

سردار قنبری در ادامه گفت: گسترش بانک اطلاعاتی، عملیات‌های میدانی هدفمند و محدودسازی فعالیت مالخران در فضای حقیقی و مجازی سه ضلع راهبرد جدید پلیس آگاهی است که امروز نتایج آن در کاهش محسوس وقوع سرقت‌ها به خوبی دیده می‌شود.

