احمدی: ۴ هکتار از اراضی ملی ملارد برای احداث نیروگاه خورشیدی واگذار شد

حمید احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تحویل ۴ هکتار از اراضی ملی روستای محمودآباد در بخش صفادشت برای احداث نیروگاه خورشیدی خبر داد و گفت: این اراضی با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به سرمایهگذار بخش خصوصی تحویل شده است.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه انرژیهای پاک افزود: با توجه به کمبود و ناترازی انرژی در کشور، بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر یک ضرورت جدی است و شهرستان ملارد با داشتن اراضی مستعد، ظرفیت مناسبی برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی دارد.
مدیر جهاد کشاورزی ملارد تصریح کرد: در تلاش هستیم با شناسایی متقاضیان واجد شرایط و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایهگذاری، زمینه استفاده پایدار و اصولی از منابع طبیعی و سرمایههای خدادادی منطقه را فراهم کنیم.
احمدی ادامه داد: ۴ هکتار از اراضی ملی به سرمایهگذار بخش خصوصی واگذار شده تا نیروگاهی با ظرفیت تولید ۳ مگاوات برق احداث شود و پس از بهرهبرداری، برق تولیدی آن وارد شبکه توزیع خواهد شد.
نظر شما