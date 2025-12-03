  1. استانها
  2. تهران
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

احمدی: ۴ هکتار از اراضی ملی ملارد برای احداث نیروگاه خورشیدی واگذار شد

احمدی: ۴ هکتار از اراضی ملی ملارد برای احداث نیروگاه خورشیدی واگذار شد

ملارد- مدیر جهاد کشاورزی ملارد از تحویل ۴ هکتار از اراضی ملی روستای محمودآباد در بخش صفادشت برای احداث نیروگاه خورشیدی خبر داد.

حمید احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تحویل ۴ هکتار از اراضی ملی روستای محمودآباد در بخش صفادشت برای احداث نیروگاه خورشیدی خبر داد و گفت: این اراضی با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به سرمایه‌گذار بخش خصوصی تحویل شده است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه انرژی‌های پاک افزود: با توجه به کمبود و ناترازی انرژی در کشور، بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر یک ضرورت جدی است و شهرستان ملارد با داشتن اراضی مستعد، ظرفیت مناسبی برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی ملارد تصریح کرد: در تلاش هستیم با شناسایی متقاضیان واجد شرایط و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، زمینه استفاده پایدار و اصولی از منابع طبیعی و سرمایه‌های خدادادی منطقه را فراهم کنیم.

احمدی ادامه داد: ۴ هکتار از اراضی ملی به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شده تا نیروگاهی با ظرفیت تولید ۳ مگاوات برق احداث شود و پس از بهره‌برداری، برق تولیدی آن وارد شبکه توزیع خواهد شد.

کد خبر 6676697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • طلیعه NL ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      عالیه که ملارد به سمت انرژی‌های پاک حرکت می‌کنه و از منابع طبیعی به‌صورت پایدار استفاده می‌کنه. امیدوارم چنین طرح‌هایی در دیگر مناطق هم اجرا بشه تا هم محیط زیست حفظ بشه و هم انرژی مطمئن تولید کنیم.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها